BBB 26: Globo se adianta e revela os participantes do Camarote; veja quem são

A TV Globo confirmou, na noite desta segunda-feira, 12, os primeiros nomes que integrarão o grupo camarote do Big Brother Brasil 2026. A atriz Solange Couto é a primeira participante a ser anunciada.

A informação foi divulgada durante o intervalo da novela “Coração Acelerado”, que também estreou nesta segunda, na faixa das 19h.

Outros integrantes do elenco serão revelados ainda hoje, durante a estreia do BBB 26, exibida logo após o capítulo de “Três Graças”. Por outro lado, os participantes do Grupo Pipoca foram definidos no fim de semana, por votação.

Conheça os participantes:

Solange Couto

A atriz Solange Couto tem 69 anos e é natural do Rio de Janeiro. Popularmente conhecida por sua personagem Dona Jura na novela ‘O Clone’ (2001) com o bordão “Não é brinquedo, não”, seu último trabalho na TV foi em ‘Garota do Momento’ (2024)

Juliano Floss

O dançarino e influenciador digital Juliano Floss soma cerca de 20 milhões de seguidores nas redes sociais. Aos 21 anos, é natural de Pinhalzinho, Santa Catarina, e participou do ‘Dança dos Famosos’ no ‘Domingão com Huck’ em 2024.

*Em atualização.