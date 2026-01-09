BBB 26: veja onde fica a 'Casa de Vidro' de Manaus

A Casa de Vidro da região Norte do Big Brother Brasil já tem endereço definido e promete movimentar Manaus de hoje, sexta-feira, dia 9, até o próximo domingo, 11. O espaço foi instalado no Sumaúma Park Shopping, um dos principais centros comerciais da capital amazonense.

Onde fica?

Localizada na Avenida Noel Nutels, nº 1762, no bairro Cidade Nova, em Manaus, a estrutura transparente permitirá que o público acompanhe de perto os candidatos que disputam uma vaga no BBB 26. A proposta é aproximar ainda mais os participantes dos fãs do programa, que podem observar a rotina, interagir e influenciar diretamente os rumos da seleção.

Nova dinâmica

A Casa de Vidro faz parte da estratégia do reality para ampliar o engajamento antes do início oficial do confinamento. A partir dessa dinâmica, o público tem papel decisivo na escolha de quem seguirá para a casa principal do programa.

No BBB 26, essa ideia ganhou uma dimensão inédita: as Casas de Vidro serão responsáveis por escolher todos os participantes do grupo Pipoca, ou seja, todos os anônimos que entrarão no jogo serão definidos por votação popular nas cinco regiões do país.

Quando começa o BBB?

O BBB 26 começa na próxima segunda-feira, dia 12, depois da novela "Três Graças", da Rede Globo. A nova edição também contará com participantes "Camarotes", que são famosos convidados pelo programa, e "Veteranos", ex-BBBs que terão uma nova chance de conquistar o prêmio. Diferente dos concorrentes ao "Pipoca", esses dois grupos só serão revelados na estreia do programa.