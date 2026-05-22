Quem será o primeiro rival de João Fonseca em Roland Garros?

O tenista brasileiro João Fonseca já sabe quem será seu adversário na estreia de Roland Garros 2026. Atual número 30 do mundo e cabeça de chave do torneio, o brasileiro enfrentará o francês Luka Pavlovic, número 240 do ranking da ATP, na primeira rodada do Grand Slam disputado em Paris.

O duelo será inédito no circuito e está marcado para domingo, 24, por volta das 13h (de Brasília). A definição aconteceu nesta sexta-feira, após o encerramento do qualifying.

Pavlovic, de 26 anos, chega embalado após vencer três partidas nas classificatórias de Roland Garros. O melhor ranking da carreira do francês foi a 184ª posição, alcançada em julho de 2025.

Esta será a segunda participação de João Fonseca na chave principal de Roland Garros. Em 2025, o carioca chegou à terceira rodada, quando acabou eliminado pelo britânico Jack Draper.

Como chega Fonseca em Roland Garros?

O brasileiro, aos 19 anos, jogará pela primeira vez em Paris como integrante do top 30 da ATP e também como cabeça de chave de um Grand Slam.

Na sequência da chave, o adversário mais provável de João na segunda rodada é o croata Dino Prizmic, atual número 71 do mundo.

Já na terceira fase, o caminho pode reservar um duelo contra Novak Djokovic, dono de 24 títulos de Grand Slam e atual número 4 do ranking.

Djokovic fará sua 23ª participação em Roland Garros e busca o 25º troféu de Grand Slam da carreira. O sérvio estreia contra o francês Giovanni Perricard.

João Fonseca chega a Roland Garros após desistir do ATP 500 de Hamburgo por conta de um incômodo no punho direito. Segundo o brasileiro, a decisão foi tomada por precaução para priorizar a preparação para o Grand Slam francês.