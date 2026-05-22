Solidão de CEOs pode impactar decisões e resultados nas empresas

Por Éric Machado*

A narrativa mais confortável sobre liderança de alto nível costuma tratar o topo como um espaço de poder, autonomia e clareza.

Mas essa leitura ignora uma transformação silenciosa que acontece à medida que executivos sobem na hierarquia. O que se reduz não é apenas o número de pares.

O que desaparece, de forma mais crítica, são as relações verdadeiramente simétricas.

Em um ambiente corporativo cada vez mais pressionado por performance, governança e velocidade de resposta, essa perda não é um detalhe humano. É um problema estrutural que impacta diretamente a qualidade das decisões.

O impacto do isolamento nas interações executivas

Não se trata de solidão no sentido emocional mais óbvio. A questão central é que, quanto mais alto o cargo, mais as interações passam a ser atravessadas por interesses, expectativas e cálculo político.

Conversas deixam de ser espaços de confronto intelectual genuíno e passam a operar dentro de limites implícitos. Subordinados filtram opiniões. Pares evitam fricções desnecessárias.

Conselheiros, muitas vezes, equilibram a independência com interesses institucionais. O resultado é um ambiente onde o contraditório real se torna raro justamente onde ele é mais necessário.

Os dados ajudam a tirar o tema do campo da percepção. Um estudo publicado pela Harvard Business Review mostrou que mais de 50% dos CEOs relatam sentir solidão significativa no cargo e, mais importante, reconhecem que isso afeta seu desempenho.

Esse ponto muda completamente o enquadramento do debate. Não é sobre sofrimento individual. É sobre impacto direto na capacidade de decidir bem em contextos de alta complexidade e risco.

Os riscos cognitivos para as decisões estratégicas

A consequência mais relevante desse isolamento é cognitiva. Decisões estratégicas exigem fricção qualificada.

Sem ela, líderes passam a operar com menor diversidade de perspectiva, maior exposição a vieses e menor capacidade de testar hipóteses críticas.

A ausência de discordância honesta não gera harmonia. Gera o empobrecimento do pensamento.

Em ambientes onde a liderança não é tensionada de forma consistente, a tendência é que decisões se tornem mais intuitivas, menos contestadas e, portanto, mais vulneráveis a erros estruturais.

Pesquisas da Stanford Graduate School of Business reforçam esse cenário ao mostrar que muitos CEOs não contam com aconselhamento externo estruturado, embora reconheçam a necessidade desse tipo de suporte.

Esse dado evidencia um desalinhamento importante. A posição exige alta qualidade de reflexão, mas a estrutura ao redor do líder nem sempre oferece os mecanismos necessários para sustentar essa demanda.

O problema não é falta de inteligência ou experiência. É falta de ambiente adequado para que essas capacidades sejam devidamente tensionadas.

A natureza das escolhas e a governança corporativa

Outro ponto frequentemente negligenciado é que o isolamento no topo não nasce apenas da ausência de relações, mas da natureza das decisões tomadas.

Quanto maior o impacto das escolhas, maior o peso da responsabilidade e menor a possibilidade de compartilhamento real dessa carga.

Esse cenário cria um efeito acumulativo. Dúvidas deixam de ser verbalizadas. Questionamentos passam a ser internalizados. O líder segue decidindo, mas com menos validação externa e maior ruído interno.

Diante disso, tratar a solidão no topo como um tema de bem-estar é insuficiente. O que está em jogo é governança e qualidade estratégica.

Empresas que ignoram esse fenômeno operam com um ponto cego perigoso. Não se trata de tornar o líder mais confortável. Trata-se de garantir que ele tenha acesso a ambientes que permitam pensar melhor.

Alternativas estruturais para mitigar o isolamento

Alguns movimentos são estruturais e não opcionais. Construir um círculo externo de confiança, formado por pessoas sem dependência direta das decisões do executivo, é um dos caminhos mais eficazes para restaurar a simetria nas trocas.

Da mesma forma, organizações precisam criar culturas onde a discordância técnica não seja percebida como risco político, mas como ativo estratégico. Sem isso, o contraditório desaparece ou se torna superficial.

Por fim, separar identidade pessoal do cargo reduz o peso psicológico da função e amplia a capacidade do líder de lidar com críticas e incertezas de forma mais racional.

O erro mais comum é interpretar a solidão como fragilidade individual. Na prática, ela é consequência direta da concentração de poder e da estrutura organizacional.

Ignorar esse fato não elimina o problema. Apenas o torna invisível.

E quando o topo perde qualidade de pensamento, não é o executivo que falha sozinho. É a empresa inteira que passa a operar com menos clareza, menos rigor e mais risco.

*Éric Machado é CEO, especializado em gestão de Tecnologia da Informação (TI) e Supply Chain. Com quase 30 anos de experiência e conhecido por ser um dos primeiros consultores de Oracle EBS e Supply Chain do Brasil, além de já ter atuado em grandes companhias como General Electric (GE), Xerox, Yamaha, Toyota, Globo, Epson, IBM, Deloitte, LATAM, Cummins e Meritor.