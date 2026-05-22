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Mel Gibson divulga primeira imagem da sequência de 'A Paixão de Cristo'

Continuação do clássico de 2004 terá dois filmes, gravados na Itália, com estreias marcadas para 2027 e 2028

'A Paixão de Cristo': filme dirigido por Mel Gibson foi lançado em 2004 (Icon Productions/Reprodução)

'A Paixão de Cristo': filme dirigido por Mel Gibson foi lançado em 2004 (Icon Productions/Reprodução)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 22 de maio de 2026 às 16h41.

O cineasta Mel Gibson, famoso por sua atuação em "Coração Valente", divulgou as primeiras imagens do filme "A Ressurreição de Cristo", sequência de “A Paixão de Cristo”, lançado em 2004. O novo projeto será dividido em dois filmes e teve as datas de estreia adiadas.

As filmagens foram concluídas antes do previsto, após 134 dias de produção em cidades italianas como Roma, Bari, Matera e Brindisi.

A primeira parte estreia em 6 de maio de 2027, enquanto a segunda foi adiada para 25 de maio de 2028.

Segundo Gibson, o longa foi realizado “exatamente como [ele] imaginou”. O diretor afirmou ainda que o projeto representa uma missão pessoal que carrega há mais de 20 anos.

a ressurreição de cristo

A nova produção acompanha a ressurreição de Jesus Cristo e sucede “A Paixão de Cristo”, que arrecadou US$ 610 milhões no mundo com orçamento de US$ 30 milhões. O filme foi durante anos a maior bilheteria da história entre produções para maiores de 18 anos nos Estados Unidos.

O elenco terá o ator Jaakko Ohtonen no papel de Jesus Cristo e Mariela Garriga como Maria Madalena. A distribuição ficará a cargo da Lionsgate na América do Norte, Reino Unido e América Latina.

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