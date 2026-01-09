BBB 26: onde fica a 'Casa de Vidro' de Porto Alegre?

A Casa de Vidro da região Sul do Big Brother Brasil já está instalada e pronta para agitar Porto Alegre pelos próximos dias.

O espaço foi instalado no Shopping Praia de Belas, um dos principais centros comerciais da capital do Rio Grande do Sul.

Onde fica?

Localizada na Av. Praia de Belas, 1181 - Praia de Belas, em Porto Alegre, a estrutura transparente permitirá que o público acompanhe de perto os candidatos que disputam uma vaga no BBB 26. A proposta é aproximar ainda mais os participantes dos fãs do programa, que podem observar a rotina, interagir e influenciar diretamente os rumos da seleção.

Nova dinâmica

A Casa de Vidro faz parte da estratégia do reality para ampliar o engajamento antes do início oficial do confinamento. A partir dessa dinâmica, o público tem papel decisivo na escolha de quem entra e quem não entra na casa mais vigiada do Brasil.

No BBB 26, essa ideia ganhou uma dimensão inédita: as Casas de Vidro serão responsáveis por escolher todos os participantes do grupo "Pipoca", ou seja, todos os anônimos que entrarão no jogo serão definidos por votação popular nas cinco regiões do país.

Quando começa o BBB?

O BBB 26 começa na próxima segunda-feira, dia 12, depois da novela "Três Graças", da Rede Globo. A nova edição também contará com participantes "Camarotes", que são famosos convidados pelo programa, e "Veteranos", ex-BBBs que terão uma nova chance de conquistar o prêmio. Diferente dos concorrentes ao "Pipoca", esses dois grupos só serão revelados na estreia do programa.