BBB 26: quem é Ricardinho, influencer no Guiness que está na Casa de Vidro?

Ricardinho, 27 anos, é o paraense que levou o talento para o mundo. Natural de Belém, hoje vive em São Paulo e faz da bola sua marca registrada. Formado em Educação Física, ele é atleta profissional de futebol freestyle e influenciador digital — sim, aquele cara que transforma em arte o que muita gente só tenta fazer no campinho.

Apaixonado por esportes desde cedo, começou a brilhar aos 13 anos e logo conquistou seu primeiro patrocínio. De lá pra cá, já rodou 22 países, entrou para o Guinness World Records e ainda é bicampeão mundial de freestyle (2017 e 2019). Sua inspiração? O surfista Gabriel Medina, porque competitividade é coisa séria para ele.

“Quero sempre vencer, tenho a competitividade na veia”, dispara Ricardinho, que encara o BBB 26 como uma chance de mudar de nível. Medo do jogo? Nenhum. O receio é outro: voltar a viver as dificuldades financeiras que enfrentou quando morou na China aos 16 anos. Para ele, o reality é mais que exposição — é estratégia. “Tenho certeza de que estou sendo formado para uma competição que exige mentalidade de atleta e habilidade de se relacionar com os seres humanos”, afirma.

Como vai funcionar a dinâmica?

Cada Casa de Vidro conta com quatro participantes – dois homens e duas mulheres. Ao todo, 20 candidatos serão apresentados nesta sexta-feira, 9, durante a programação da TV Globo, quando também serão oficialmente confinados nos espaços montados em diferentes cidades.

A dinâmica prevê que o público escolha, por meio de votação, um homem e uma mulher de cada Casa de Vidro. Os selecionados formarão um grupo de dez participantes que entrarão na próxima edição do reality show.

Quando vai sair a lista dos escolhidos?

Os nomes dos escolhidos serão revelados no domingo, 11, durante o programa Seleção BBB, exibido antes do Fantástico, na TV Globo.