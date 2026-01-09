BBB 26: quem é Ricardinho, influencer no Guiness que está na Casa de Vidro?

Redação Exame
Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 15h50.
Ricardinho, 27 anos, é o paraense que levou o talento para o mundo. Natural de Belém, hoje vive em São Paulo e faz da bola sua marca registrada. Formado em Educação Física, ele é atleta profissional de futebol freestyle e influenciador digital — sim, aquele cara que transforma em arte o que muita gente só tenta fazer no campinho.
Apaixonado por esportes desde cedo, começou a brilhar aos 13 anos e logo conquistou seu primeiro patrocínio. De lá pra cá, já rodou 22 países, entrou para o Guinness World Records e ainda é bicampeão mundial de freestyle (2017 e 2019). Sua inspiração? O surfista Gabriel Medina, porque competitividade é coisa séria para ele.
“Quero sempre vencer, tenho a competitividade na veia”, dispara Ricardinho, que encara o BBB 26 como uma chance de mudar de nível. Medo do jogo? Nenhum. O receio é outro: voltar a viver as dificuldades financeiras que enfrentou quando morou na China aos 16 anos. Para ele, o reality é mais que exposição — é estratégia. “Tenho certeza de que estou sendo formado para uma competição que exige mentalidade de atleta e habilidade de se relacionar com os seres humanos”, afirma.
Cada Casa de Vidro conta com quatro participantes – dois homens e duas mulheres. Ao todo, 20 candidatos serão apresentados nesta sexta-feira, 9, durante a programação da TV Globo, quando também serão oficialmente confinados nos espaços montados em diferentes cidades.
A dinâmica prevê que o público escolha, por meio de votação, um homem e uma mulher de cada Casa de Vidro. Os selecionados formarão um grupo de dez participantes que entrarão na próxima edição do reality show.
Os nomes dos escolhidos serão revelados no domingo, 11, durante o programa Seleção BBB, exibido antes do Fantástico, na TV Globo.