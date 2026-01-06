BBB 26: Tadeu Schmidt garante que o público será protagonista

O BBB 26 estreia na próxima segunda-feira, 12 de janeiro, com novidades que colocam o público em posição central na temporada, segundo o apresentador Tadeu Schmidt.

A edição introduz uma dinâmica em que os fãs poderão escolher grande parte dos participantes que entrarão na casa mais vigiada do Brasil.

Novas dinâmicas

Uma das principais mudanças anunciadas é a abertura de cinco Casas de Vidro espalhadas pelo país, onde estarão grupos de quatro candidatos cada. O público escolherá dois de cada casa — um homem e uma mulher — que irão integrar oficialmente o elenco.

Segundo Tadeu, essa é uma das razões pelas quais os telespectadores terão um papel mais ativo do que nunca. “Você manda e desmanda nessa edição”, afirmou o apresentador.

Além dessa mudança, a edição contará com uma divisão tradicional entre Pipocas e Camarotes e a inclusão de um novo grupo chamado de Veteranos, formado por ex-participantes que retornarão à disputa. Esses veteranos terão seus lugares definidos e não dependem da escolha popular para entrar no jogo.

O público poderá acompanhar tudo o que acontece nas Casas de Vidro pelo Globoplay e nos especiais exibidos na TV Globo antes da estreia oficial. As votações para decidir quem entra na casa serão realizadas pelo site do gshow e os nomes escolhidos serão divulgados no domingo anterior à estreia.

Com essas mudanças, o BBB 26 aposta na interação com os fãs, amplificando a participação popular e prometendo uma temporada com ainda mais envolvimento dos telespectadores.