BBB 26: tudo que aconteceu na 1ª noite do programa

A primeira noite do Big Brother Brasil 26, que estreou nesta segunda, 12, começou com movimentação intensa entre os participantes desde os primeiros instantes dentro da casa. O clima de competição e expectativa dominou as conversas e as primeiras interações.

Veja os pontos altos da primeira noite de programa:

Conexões

Logo após a entrada, os brothers aproveitaram para compartilhar histórias de vida e trocar experiências. O prêmio milionário de mais de R$ 5 milhões foi tema de conversa, e Ana Paula Renault já deixou claro que pretende entrar no jogo com foco total na vitória.

Entre os veteranos e famosos, as estratégias começaram a surgir ainda na primeira madrugada. Ana Paula Renault conversou com Marcelo e Sarah Andrade sobre possíveis votos nesta edição, e Marcelo disse já ter alguns nomes em mente.

Clima de romance?

O clima ganhou um tom mais leve quando surgiram os primeiros rumores de romance. A influenciadora Maxiane comentou sobre uma paixão à vista e brincou ao dizer que teve um “date” com o ator Henri Castelli, que integra o grupo Camarote desta temporada, após jantarem na cozinha da casa.

No Quarto Sonho de Voar, também houve conversas descontraídas sobre idades e primeiras impressões. Alberto Cowboy e Ana Paula tiveram um diálogo divertido sobre idade, em que a sister questionou se o ex-vilão do BBB 7 estava "a querendo".

"Eu não tenho direito, Ana Paula. Seria um prazer se eu fosse solteiro, mas eu não posso nem olhar para o lado aqui", afirmou o empresário.

Revisitando o passado

Alberto Cowboy reviveu um dos momentos mais lembrados da sua trajetória no Big Brother Brasil ao contar para os colegas do BBB 26 sobre a icônica “treta da sunga branca” do BBB 7, em que ele e Diego Alemão se envolveram em um dos conflitos mais comentados daquela edição.

Alberto confessou que a ideia foi dele, na intenção de brincar Diego Alemão, mas que o rival não levou na esportiva. "O cara chegou lá fora transtornado", relembra o brother.

Segundo Cowboy, apesar da rivalidade na época, ele nunca enxergou Alemão como um inimigo, apenas como alguém em um lado diferente do jogo.

Tensão no Quarto Branco

Nem tudo foi calma na noite de estreia. A tensão no Quarto Branco começou ainda na madrugada, quando Ricardinho, um dos participantes que disputa vaga na casa principal, optou por se isolar do grupo enquanto os outros tentavam interagir. A postura dele acabou gerando estranhamento entre os colegas de confinamento e levantou o clima pesado entre os candidatos.

A situação escalou quando Ricardinho passou a dar chutes nas paredes e bater na maçaneta do quarto enquanto os demais dormiam, além de abrir várias latas de água do cooler, o que irritou alguns participantes. Chaiany chegou a pedir desculpas por ter sido interpretada de forma errada por ele, tentando apaziguar o conflito.

Outro ponto de tensão envolveu um confronto verbal entre Ricardinho e Matheus, com trocas de acusações que aumentaram o desconforto no ambiente. A disputa entre os confinados pelo espaço e pela permanência no jogo, já acirrada pelo estresse da dinâmica, ficou ainda mais intensa com esses episódios.

Maior prêmio da história

Durante a apresentação aos participantes, o apresentador Tadeu Schmidt revelou que a premiação foi dobrada em relação ao BBB 25 e pode aumentar ainda mais ao longo da competição, já que o valor começa a render desde o início do programa.

O vencedor ou vencedora da temporada pode levar para casa mais de R$ 5 milhões, valor que supera o montante da edição anterior.

Esse montante gigantesco elevou a tensão e a competitividade já na primeira noite de confinamento, com Ana Paula comentando que "é matar ou morrer".