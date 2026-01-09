BBB 26: veja onde fica a 'Casa de Vidro' de São Paulo

A Casa de Vidro do Sudeste do Big Brother Brasil já foi divulgada e vai agitar o ABC Paulista pelos próximos dois dias.

O espaço foi instalado no ParkShopping São Caetano, um shopping da região.

Onde fica?

Localizada na Alameda Terracota, 545 - Cerâmica, São Caetano do Sul, em São Paulo, a Casa de Vidro dará uma oportunidade aos quatro concorrentes a entrarem no programa se apresentarem para o público do estado mais populoso do Brasil.

Nova dinâmica

A Casa de Vidro faz parte da estratégia do reality para ampliar o engajamento antes do início oficial do confinamento. A partir dessa dinâmica, o público tem papel decisivo na escolha de quem seguirá para a casa principal do programa.

No BBB 26, essa ideia ganhou uma dimensão inédita: as Casas de Vidro serão responsáveis por escolher todos os participantes do grupo Pipoca, ou seja, todos os anônimos que entrarão no jogo serão definidos por votação popular nas cinco regiões do país.

Quando começa o BBB?

O BBB 26 começa na próxima segunda-feira, dia 12, depois da novela "Três Graças", da Rede Globo. A nova edição também contará com participantes "Camarotes", que são famosos convidados pelo programa, e "Veteranos", ex-BBBs que terão uma nova chance de conquistar o prêmio. Diferente dos concorrentes ao "Pipoca", esses dois grupos só serão revelados na estreia do programa.