BBB 26: quem é Chaiany, candidata que está na Casa de Vidro?

Redação Exame
Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 17h32.
Chaiany, de 25 anos, foi anunciada como uma das participantes da Casa de Vidro da região Centro-Oeste, parte da dinâmica que seleciona novos integrantes do grupo Pipoca do BBB 26.
Nascida em Brasília (DF), Chaiany mora atualmente em São João da Aliança, no interior de Goiás.
Criada na roça, conta que passou a adolescência sem acesso à internet ou à tecnologia, experiência que avalia como positiva, apesar das dificuldades enfrentadas no interior. Começou a trabalhar cedo, aos 10 anos, ajudando nas atividades rurais, e aos 15 engravidou da filha.
Atualmente desempregada, Chaiany sonha em construir uma vida mais estável. Define-se como determinada e divertida, mas admite não ter muita paciência. Assume ser explosiva e chorona, ao mesmo tempo em que destaca a lealdade como uma de suas principais características.
“Eu estou na pior situação, mas fazendo o bem ao outro. Acho que isso esgota minha energia”, avalia.
Para Chaiany, o BBB representa uma oportunidade decisiva de virar o jogo. Diz que vai entrar no programa com “sangue nos olhos” e encara a disputa como uma chance única. “Meu futuro já foi perdido e eu tenho agora essa oportunidade. Vou dar a minha vida por ela”, afirma.
Além do prêmio em dinheiro, ela mira os prêmios oferecidos ao longo da competição, especialmente um carro. Avisa que é briguenta “como um cão” e promete atormentar os adversários. Seu objetivo principal é conquistar uma vida digna e dar orgulho à família.
Cada Casa de Vidro conta com quatro participantes – dois homens e duas mulheres. Ao todo, 20 candidatos serão apresentados nesta sexta-feira, 9, durante a programação da TV Globo, quando também serão oficialmente confinados nos espaços montados em diferentes cidades.
A dinâmica prevê que o público escolha, por meio de votação, um homem e uma mulher de cada Casa de Vidro. Os selecionados formarão um grupo de dez participantes que entrarão na próxima edição do reality show.
Os nomes dos escolhidos serão revelados no domingo, 11, durante o programa Seleção BBB, exibido antes do Fantástico, na TV Globo.