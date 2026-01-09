BBB 26: quem é Chaiany, candidata que está na Casa de Vidro?

Chaiany, de 25 anos, foi anunciada como uma das participantes da Casa de Vidro da região Centro-Oeste, parte da dinâmica que seleciona novos integrantes do grupo Pipoca do BBB 26.

Saiba mais sobre a candidata

Nascida em Brasília (DF), Chaiany mora atualmente em São João da Aliança, no interior de Goiás.

Criada na roça, conta que passou a adolescência sem acesso à internet ou à tecnologia, experiência que avalia como positiva, apesar das dificuldades enfrentadas no interior. Começou a trabalhar cedo, aos 10 anos, ajudando nas atividades rurais, e aos 15 engravidou da filha.

Atualmente desempregada, Chaiany sonha em construir uma vida mais estável. Define-se como determinada e divertida, mas admite não ter muita paciência. Assume ser explosiva e chorona, ao mesmo tempo em que destaca a lealdade como uma de suas principais características.

“Eu estou na pior situação, mas fazendo o bem ao outro. Acho que isso esgota minha energia”, avalia.

Para Chaiany, o BBB representa uma oportunidade decisiva de virar o jogo. Diz que vai entrar no programa com “sangue nos olhos” e encara a disputa como uma chance única. “Meu futuro já foi perdido e eu tenho agora essa oportunidade. Vou dar a minha vida por ela”, afirma.

Além do prêmio em dinheiro, ela mira os prêmios oferecidos ao longo da competição, especialmente um carro. Avisa que é briguenta “como um cão” e promete atormentar os adversários. Seu objetivo principal é conquistar uma vida digna e dar orgulho à família.

Como vai funcionar a dinâmica?

Cada Casa de Vidro conta com quatro participantes – dois homens e duas mulheres. Ao todo, 20 candidatos serão apresentados nesta sexta-feira, 9, durante a programação da TV Globo, quando também serão oficialmente confinados nos espaços montados em diferentes cidades.

A dinâmica prevê que o público escolha, por meio de votação, um homem e uma mulher de cada Casa de Vidro. Os selecionados formarão um grupo de dez participantes que entrarão na próxima edição do reality show.

Quando vai sair a lista dos escolhidos?

Os nomes dos escolhidos serão revelados no domingo, 11, durante o programa Seleção BBB, exibido antes do Fantástico, na TV Globo.