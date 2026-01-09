BBB 26: onde fica a 'Casa de Vidro' de Salvador?

A Casa de Vidro da região Nordeste do Big Brother Brasil 26 já tem endereço definido em Salvador. O espaço foi instalado no Shopping Bela Vista, um dos principais centros comerciais da capital baiana.

Onde fica?

Localizada na Alameda Euvaldo Luz, 92 - Horto Bela Vista, em Salvador, a dinâmica permite que o público acompanhe de perto os candidatos que disputarão uma vaga para entrar na casa mais vigiada do Brasil.

Nova dinâmica

A Casa de Vidro faz parte da estratégia do reality para ampliar o engajamento antes do início oficial do confinamento. A partir dessa dinâmica, o público tem papel decisivo na escolha de quem seguirá para a casa principal do programa.

No BBB 26, essa ideia ganhou uma dimensão inédita: as Casas de Vidro serão responsáveis por escolher todos os participantes do grupo Pipoca, ou seja, todos os anônimos que entrarão no jogo serão definidos por votação popular nas cinco regiões do país.

Quando começa o BBB?

O BBB 26 começa na próxima segunda-feira, dia 12, depois da novela "Três Graças", da Rede Globo. A nova edição também contará com participantes "Camarotes", que são famosos convidados pelo programa, e "Veteranos", ex-BBBs que terão uma nova chance de conquistar o prêmio. Diferente dos concorrentes ao "Pipoca", esses dois grupos só serão revelados na estreia do programa.