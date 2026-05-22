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Efeito ‘White Lotus’: Tailândia registra alta de 300% no turismo após série da HBO

Série da HBO gerou US$ 36,5 milhões em gastos locais, impulsionou reservas de viagens e reforçou a estratégia da Tailândia para atrair turistas internacionais

'The White Lotus': terceira temporada da série se passa na Tailândia (HBO/Warner/Divulgação)

'The White Lotus': terceira temporada da série se passa na Tailândia (HBO/Warner/Divulgação)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 22 de maio de 2026 às 11h48.

A terceira temporada da série "The White Lotus" virou mais do que um fenômeno de audiência para a Tailândia. Segundo o governo do país, a produção ajudou a impulsionar o turismo, atraiu investimentos estrangeiros e fortaleceu a posição tailandesa como novo polo global de filmagens.

De acordo com Sunanta Kangvalkulkij, diretora-geral do Departamento de Promoção do Comércio Internacional da Tailândia, a série gerou cerca de US$ 36,5 milhões em gastos locais ao longo de 129 dias de gravação. Aproximadamente mil profissionais tailandeses trabalharam na produção.

O impacto continuou depois da estreia. Segundo a executiva, as reservas de viagens para a Tailândia dispararam cerca de 300%, enquanto as buscas online sobre o país cresceram aproximadamente 88%.

A produção também marcou a estreia como atriz da cantora tailandesa Lisa, integrante do grupo sul-coreano Blackpink, o que ampliou ainda mais a conexão cultural da série com o país.

O sucesso de “The White Lotus” virou uma vitrine para a política de incentivos do governo tailandês. Atualmente, o país oferece um reembolso de 30% em dinheiro para produções internacionais, sem limite de gastos e sem exigir que os filmes ou séries incluam conteúdo tailandês.

A estratégia já atraiu outras grandes produções internacionais, como “Jurassic World: Recomeço”, “Alien: Earth” e o blockbuster de Bollywood “Dhurandhar”. Entre janeiro e março de 2026, 162 produções internacionais foram filmadas na Tailândia, gerando mais de US$ 36 milhões em investimentos estrangeiros, segundo dados do governo obtidos pela Variety.

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