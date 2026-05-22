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'Vought Rising': nova série de 'The Boys' tem primeiro trailer divulgado; confira

Focada no Soldier Boy, a prequela se passa na década de 1950

Soldier Boy: personagem é o ponto central da nova série de 'The Boys' (Amazon Prime Video/Divulgação)

Soldier Boy: personagem é o ponto central da nova série de 'The Boys' (Amazon Prime Video/Divulgação)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 22 de maio de 2026 às 11h52.

"The Boys" finalizou sua quinta, e última, temporada nesta quarta-feira, 2o, mas os fãs da saga não ficarão órfãos. Um dos personagens mais marcantes, o Soldier Boy, terá sua própria série na Prime Video.

O lançamento da prequela ocorrerá em 2027, de acordo com o trailer divulgado pela plataforma de streaming nesta sexta-feira, 22.

Confira o trailer de 'Vought Rising'

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Sobre o que é 'Vought Rising'

A produção retorna à Nova York dos anos 1950 para mostrar as origensda Vought e do Soldier Boy, interpretado por Jensen Ackles.

No trailer, cientistas do hospital psiquiátrico Sage Grove Center, visto em "The Boys", começam os experimentos que criam super-poderes nas pessoas, a origem da classe de "Supes" que gera o conflito central na trama original.

Além disso, outra personagem conhecida pelos fãs de "The Boys" retorna. A principal vilã da segunda temporada, Stormfront, aparece unida ao Soldier Boy. A super-poderosa nazista, interpretada por Aya Cash, foi morta pelos Boys.

Jesse Ackles também atuará como produtor em “Vought Rising”. Paul Grellong será o showrunner e produtor executivo.

Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Ori Marmur, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, Michaela Starr e Jim Barnes também atuam como produtores executivos.

Acompanhe tudo sobre:Amazon Prime VideoSéries

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