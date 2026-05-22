'Vought Rising': nova série de 'The Boys' tem primeiro trailer divulgado; confira

Soldier Boy: personagem é o ponto central da nova série de 'The Boys' (Amazon Prime Video/Divulgação)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 22 de maio de 2026 às 11h52.
"The Boys" finalizou sua quinta, e última, temporada nesta quarta-feira, 2o, mas os fãs da saga não ficarão órfãos. Um dos personagens mais marcantes, o Soldier Boy, terá sua própria série na Prime Video.
O lançamento da prequela ocorrerá em 2027, de acordo com o trailer divulgado pela plataforma de streaming nesta sexta-feira, 22.
A produção retorna à Nova York dos anos 1950 para mostrar as origensda Vought e do Soldier Boy, interpretado por Jensen Ackles.
No trailer, cientistas do hospital psiquiátrico Sage Grove Center, visto em "The Boys", começam os experimentos que criam super-poderes nas pessoas, a origem da classe de "Supes" que gera o conflito central na trama original.
Além disso, outra personagem conhecida pelos fãs de "The Boys" retorna. A principal vilã da segunda temporada, Stormfront, aparece unida ao Soldier Boy. A super-poderosa nazista, interpretada por Aya Cash, foi morta pelos Boys.
Jesse Ackles também atuará como produtor em “Vought Rising”. Paul Grellong será o showrunner e produtor executivo.
Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Ori Marmur, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, Michaela Starr e Jim Barnes também atuam como produtores executivos.