Que horas começa o BBB 26 hoje? Veja programação

BBB: programa começará depois da novela Três Graças, da Rede Globo (Globo/Fábio Rocha/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 11h07.
A nova edição do Big Brother Brasil voltou ao ar com novidades que prometem movimentar o debate entre telespectadores e engajar o público nas redes sociais.
A edição manterá a tradição de ir ao ar diariamente, de segunda a sábado, sempre na sequência da novela das nove — enquanto aos domingos a exibição está prevista para começar após o Fantástico.
Nessa terça-feira, o programa está previsto para começar às 22h25.
Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.
O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.