Não há movimento de reavaliar candidatura de Flávio, diz senador do PL

O senador e pré-candidato ao governo de Rondônia, Marcos Rogério (PL), afirmou que não há movimento dentro do Partido Liberal para reavaliar a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) após o áudio e conversas do filho mais velho de Jair Bolsonaro com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

"Vejo que Flávio tem dado as explicações necessárias sobre o tema. Tem feito isso tanto internamente quanto para a sociedade", disse Rogério em conversa com jornalistas no Fórum Esfera 2026, no Guarujá.

Uma reportagem do portal The Intercept Brasil revelou que o senador pediu recursos a Vorcaro para financiar o filme Dark Horse, longa sobre Jair Bolsonaro. Flávio negou irregularidades e afirmou que se tratava de uma iniciativa privada.

Queda nas pesquisas eleitorais

Questionado sobre a pesquisa Datafolha divulgada na tarde desta sexta-feira, Marcos Rogério disse que os dados mostram que, "para quem estava esperando uma tragédia", não foi o que aconteceu. Os dados mostraram uma vantagem de Lula no primeiro turno de nove pontos percentuais e no segundo turno, de cinco pontos.

O senador disse que não é possível ignorar o fato, mas reforçou que Flávio está lidando com a situação.

"Ninguém pode ser ignorante acerca daquilo que aconteceu. Ignorar os fatos não é o caminho inteligente", disse.

Questionado se o caso Dark Horse pode impactar as eleições estaduais e as alianças, o pré-candidato ao governo de Rondônia disse que as circunstâncias locais vão se sobrepor.

Rogério disse ainda que a mudança do marqueteiro da campanha de Flávio é uma situação natural e reforçou que existe uma organização para apresentar o "projeto" do filho de Bolsonaro para o país.