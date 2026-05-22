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Jessie J anuncia que está livre do câncer de mama: 'Chorei por horas'

Cantora compartilhou resultado de exames nas redes sociais após um ano de tratamento e cirurgias contra o câncer de mama

Jessie J: cantora revelou publicamente o diagnóstico de câncer de mama em junho de 2025 (Joe Maher/LIV Golf/Getty Images)

Jessie J: cantora revelou publicamente o diagnóstico de câncer de mama em junho de 2025 (Joe Maher/LIV Golf/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 22 de maio de 2026 às 16h26.

A cantora Jessie J anunciou nesta quinta-feira, 21, que está livre do câncer de mama. A revelação foi feita em um vídeo publicado nas redes sociais.

“Os resultados chegaram e eu estou livre do câncer!! Chorei por horas e então exalei pela primeira vez em um ano”, escreveu a artista na legenda da publicação.

 

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Um post compartilhado por Jessie J (@jessiej)

Jessie J vinha compartilhando com os fãs detalhes dos “altos e baixos” enfrentados durante o tratamento. Em junho de 2025, ela revelou publicamente o diagnóstico de câncer de mama e disse que hesitou antes de tornar a informação pública, mas decidiu dividir a notícia com as pessoas que acompanham sua carreira.

Em agosto do ano passado, a cantora cancelou as datas nos Estados Unidos da turnê “No Secrets” e adiou apresentações na Europa antes de passar por uma segunda cirurgia.

No mês seguinte, Jessie voltou aos palcos pela primeira vez após o procedimento, durante o festival BBC Radio 2 In the Park, em Essex. Na ocasião, ela disse ao público que estava “muito grata” por estar ali e revelou que aquele também havia sido o primeiro show visto ao vivo por seu filho de dois anos.

Antes de cantar a faixa “Living My Best Life”, a artista contou que recebeu o diagnóstico duas semanas antes do lançamento da música. Segundo ela, pessoas próximas sugeriram interromper os planos, mas ela decidiu seguir em frente.

"A vida é sobre enfrentar a tempestade, mas manter o guarda-chuva aberto e simplesmente continuar seguindo em frente", afirmou a cantora durante a apresentação.

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