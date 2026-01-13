BBB 26: entenda como funciona a dinâmica do Quarto Branco

O BBB 26 estreou com uma dinâmica inédita para definir as últimas vagas da temporada. Na abertura do programa, na segunda-feira, 12, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou a criação do Quarto Branco, que passou a valer como etapa decisiva para os candidatos que não venceram as votações das Casas de Vidro.

Logo após o anúncio, os participantes foram apresentados ao público e encaminhados para o espaço. Segundo Tadeu, a dinâmica funciona como uma prova de resistência com regras claras desde o início. “Pra entrar no BBB 26, eles vão ter que superar o Quarto Branco”, afirmou.

“Quem quiser ir embora, só precisa apertar o botão e sair. O grau de dificuldade vai aumentar conforme o tempo passar. E os dois últimos que permanecerem no Quarto Branco ganham vaga no BBB 26”, completou.

Participam da disputa Livia e Ricardinho, da região Norte; Elisa e Matheus, da região Sul; Gabriela, da região Sudeste; Chaiany e Ricardo, da região Centro-Oeste; e Rafaella e Leandro, da região Nordeste. Todos foram informados das regras logo após a entrada no ambiente.

A dinâmica já havia sido antecipada por Tadeu no primeiro bloco do programa, o que gerou reação imediata do público nas redes sociais.

Além do Quarto Branco, a estreia também marcou a apresentação dos participantes dos grupos Camarote e Veteranos, ampliando o elenco inicial da nova edição do reality.

Confira todos os participantes do BBB 26

Grupo Pipoca

Brígido, 34 anos, é natural de Manaus (AM) e formado em Engenharia de Produção. Hoje, dirige a escola particular da família, que transformou em um espaço voltado à inovação e ao empreendedorismo. Define-se como líder, competitivo e confiante no poder do argumento. “A única coisa que eu tenho certeza na minha vida é de que eu vou errar”, afirma. No jogo, diz priorizar estratégia e construção de alianças.

Marciele, 32 anos, nasceu em Juruti (PA) e vive há 16 anos em Manaus. Influenciadora digital, empreendedora e Cunhã-poranga do Boi Caprichoso, cresceu em meio à agricultura familiar e enfrentou dificuldades financeiras. “Sou o improvável que deu certo”, resume. Afirma ter perfil observador, estratégico e liderança forte, além de não abrir mão de suas opiniões.

Pedro Henrique, 22 anos, é de Colombo (PR) e mora em Curitiba. Vendedor ambulante de flores e trufas, está à espera da primeira filha. Ambicioso e competitivo, acredita que suas habilidades com vendas podem ajudá-lo no jogo. “Eu sou vendedor. Você acha que eu não vou saber me vender no BBB?”, declara.

Samira, 25 anos, é estudante de Direito. Natural de Butiá (RS), vive atualmente em Imbituba (SC) e trabalha como atendente em hostel e bar. Diz ter personalidade marcante, estilo próprio e trajetória marcada por esforço. “Hoje meu maior medo é entrar no aplicativo do banco”, afirma. No jogo, aposta na autenticidade e na intensidade.

Marcel, 35 anos, é advogado e mora em Catanduva (SP). Começou a trabalhar aos 14 anos e custeou os estudos com ajuda de um amigo da família. Voltou a morar com o pai após a morte da mãe. Diz não fugir de posicionamentos e afirma: “Não fico em cima do muro, me posiciono e falo alto”. Quer o prêmio para retribuir tudo o que o pai fez por ele.

Milena, 26 anos, nasceu em Itambacuri (MG) e vive em Teófilo Otoni. Empreendedora, abriu uma empresa de recreação infantil e cursa Terapia Ocupacional. Relata uma infância difícil e diz ter orgulho da própria trajetória. “Sou a sensação da minha cidade. Eu sou do povo”, afirma. Competitiva, garante que não lida bem com derrotas.

Jordana, 29 anos, é advogada, modelo e influenciadora digital. Nascida em Paraíso do Tocantins, foi criada em Goiânia e Brasília. Diz ter perfil empático, carismático e argumentativo. Afirma que o BBB é um sonho dividido com a mãe e que pretende viver intensamente a experiência. “Eu prefiro dormir arrependida do que com vontade”, diz.

Paulo Augusto, 21 anos, é estudante de Medicina Veterinária, pecuarista e influenciador digital. Natural de Inhumas (GO), mora em Anápolis. Competitivo, afirma não se contentar com o segundo lugar. “Se estiver valendo uma galinha, eu estou correndo atrás”, resume.

Marcelo, 31 anos, é médico e mora em Currais Novos (RN). Formou-se na Bolívia após mudar de curso e realizou diversos trabalhos para se sustentar. Atua no sistema público de saúde e diz sempre ter sido o alicerce da família. “Quero ter liberdade de poder viver a minha juventude”, afirma. Assume perfil competitivo, persuasivo e estrategista.

Maxiane, 32 anos, é professora de História e influenciadora digital. Natural de Nazaré da Mata (PE), vive em Carpina. Criada em uma família humilde, aposta na comunicação como ferramenta de mudança. “Não quero fama, não quero engajamento. Preciso de R$ 3 milhões”, afirma. Diz não ter medo de cancelamento e garante que seguirá sendo quem é.

Grupo Camarote

Solange Couto

A atriz Solange Couto tem 69 anos e é natural do Rio de Janeiro. Popularmente conhecida por sua personagem Dona Jura na novela ‘O Clone’ (2001) com o bordão “Não é brinquedo, não”, seu último trabalho na TV foi em ‘Garota do Momento’ (2024)

Juliano Floss

O dançarino e influenciador digital Juliano Floss soma cerca de 20 milhões de seguidores nas redes sociais. Aos 21 anos, é natural de Pinhalzinho, Santa Catarina, e participou do ‘Dança dos Famosos’ no ‘Domingão com Huck’ em 2024.

Edilson Capetinha

O ex-jogador Edílson está na casa do BBB 26 (Divulgação)

O ex-jogador de futebol Edilson, de 55 anos, já vestiu as camisas de times como Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Vasco e Benfica, de Portugal. O baiano de Salvador, participou do ‘Dança dos Famosos’ em 2013 e foi comentarista em programas esportivos.

Aline Campos

Natural do Rio de Janeiro, Aline Campos é atriz e empresária. Aos 38 anos já foi dançarina do ‘Domingão do Faustão’ e atuou em produções como “Vai que Cola’ e ‘Os Farofeiros’.

Henri Castelli

Henri Castelli tem 47 anos e é natural de São Bernardo do Campo, São Paulo. Na TV Globo, o ator já esteve em novelas como ‘Cobras & Lagartos’ (2006), ‘Sol Nascente’ (2016), ‘I Love Paraisópolis’ (2015), ‘Flor do Caribe’ (2013), ‘Caras & Bocas’ (2010).

Grupo Veteranos

Babu Santana

Babu Santana está como Veterano no BBB 26 (Divulgação)

O ator Babu Santana é carioca e tem 46 anos. Participou como Camarote do ‘BBB 20’, a primeira edição que recebeu o grupo no reality. Em sua longeva trajetória na casa, foi recordista de paredões e de semanas na Xepa.

Sol Vega

Sol Vega está no Grupo Veteranos do BBB 26 (Divulgação)

Sol Vega, de 47 anos, nasceu na capital de São Paulo e participou da 4ª edição do BBB. A atriz e empresária teve sua passagem pela casa mais vigiada do Brasil marcada pela interpretação da música “We Are The World”, de Michael Jackson e Lionel Richie, popularmente conhecida em sua voz como “Iarnuou”.

Jonas Sulzbach

Nascido em Lajeado, Rio Grande do Sul, Jonas Sulzbach foi o terceiro colocado do ‘BBB 12’. Eliminado no último paredão da 12ª edição, o empresário, de 39 anos, é hoje conhecido pelo estilo de vida fitness que compartilha nas redes sociais.

Sarah Andrade

Natural de Brasília, Distrito Federal, Sarah Andrade tem 34 anos e participou do ‘BBB 21’. A influenciadora é lembrada por integrar o “G3”, formado por seu fiel companheiro Gil do Vigor e a paraibana Juliette, foi eliminada no 9º paredão da temporada.

Alberto Cowboy

Participante da 7ª temporada do BBB, o empresário Alberto Cowboy tem 49 anos e é natural de Manhuaçu, Minas Gerais. Ficou conhecido pela rivalidade com o vencedor da edição, Diego Alemão.

Ana Paula Renault

Ana Paula Renault está no grupo Veteranos do BBB 26 (Divulgação)

Mineira de Belo Horizonte, Ana Paula Renault tem 44 anos. A jornalista participou da 16ª edição do ‘Big Brother Brasil’ e ficou conhecida pelo bordão “Olha ela!” ao voltar imune de um paredão falso.

O que é o Laboratório do BBB?

Uma das maiores surpresas desta edição é a possibilidade de substituir participantes ao decorrer do jogo, algo inédito para o programa. A produção criou o "Laboratório", onde candidatos extras ficarão confinados e disputarão uma chance de entrar na casa caso o público ache que um dos participantes dentro do jogo é uma "planta".

Quantos participantes serão no total?

Com o sigilo absoluto sobre o elenco dos Veteranos e Camarote, o BBB não confirmou a quantidade exata de participantes que estarão nessa edição. Já são dez participantes Pipoca confirmados, e especula-se que o time total terá 24 participantes.

Como vai funciona o Cartola do BBB?

O Cartola BBB será um fantasy game inspirado no universo do futebol. Os fãs poderão montar equipes com participantes da casa e somar pontos de acordo com eventos internos: como vitórias em provas, permanência fora do paredão ou entrada no VIP.

Quais são as novidades da casa em 2026?

O conceito central da decoração da casa foi batizado de “Sonhos Universais”. Nas áreas internas e externas, os cenógrafos exploram elementos que simbolizam conquistas e ambições, como representações visuais de riqueza e prosperidade. Na sala principal, por exemplo, objetos dourados, notas e moedas falsas e móveis de luxo formam um cenário que remete ao sonho de ascensão social e prosperidade.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. Aos domingos, o programa será exibido após o Fantástico. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.