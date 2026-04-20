O que Cowboy falou sobre pai de Ana Paula? Ex-brother é alvo de críticas

O pai de Ana Paula Renault morreu neste domingo, 19. Gerardo Renault sempre foi um ponto delicado para a sister dentro da casa e foi o centro de um dos conflitos mais tensos do BBB 26.

Durante o programa, uma das discussões mais acaloradas da jornalista teve como pano de fundo a saúde do pai. A briga começou após Jonas, então Líder, indicar Milena ao Paredão — e citar, entre as justificativas, o fato de a recreadora ter desistido de uma Prova do Anjo para que Ana Paula pudesse assistir a um vídeo de Gerardo.

A situação escalou quando Alberto Cowboy entrou no embate. "A Milena perdeu a Prova do Anjo só para você ver o seu pai. Muito humana você!", disse o brother. Ana Paula reagiu com fúria, partindo em direção a ele aos gritos. Cowboy foi para o quarto antes de ser alcançado, enquanto Milena, Leandro, Samira e Juliano continham a jornalista.

Ao encontrar o chapéu de Cowboy na sala, ela o amassou, desabafando: "Fala do meu pai de novo, desgraçado. Você não sabe o que eu estou passando. Quase não entro aqui por causa dele!"

Emocionada com os aliados, Ana Paula revelou que a situação do pai já era grave antes de sua entrada no programa. "Meu pai estava praticamente morto antes de eu entrar aqui", disse.

Após a confusão, a equipe da jornalista publicou nas redes sociais uma mensagem de Gerardo para a filha: "Saudades que são muitas. Estou torcendo por você. Um beijo carinhoso do seu pai, que te ama muito."

Nos bastidores, Cowboy admitiu para aliados que a provocação foi calculada. "Eu tive que falar com ela algo que eu sei que machuca ela, porque ela faz isso o tempo todo com a gente", afirmou em conversa com Maxiane. Para ele, a estratégia era necessária para não sair em desvantagem nos embates. Chegou a dizer que, se Ana Paula quisesse ver o pai, bastava apertar o botão de desistência.

Após deixar o programa, o brother manteve o discurso. "Não falei da saúde do pai dela. Falei da humanidade dela. Nessa hora, parecia humana", declarou.

Declaração de Cowboy após o falecimento

Nesta segunda-feira, 20, Cowboy usou as redes sociais para lamentar a morte do pai da sister. Para o ex-veterano, o que aconteceu no jogo, fica no jogo.

"Isso é algo real, fora de jogo e de "embates". É um momento de muita dor pra uma família inteira, e eu não poderia deixar de, publicamente, desejar meus sentimentos à Ana Paula e a todos que ficam", escreveu.

Isso é algo real, fora de jogo e de “embates”. É um momento de muita dor pra uma família inteira, e eu não poderia deixar de, publicamente, desejar meus sentimentos à Ana Paula e a todos que ficam. Que Deus o receba de braços abertos e possa descansar em paz. pic.twitter.com/ndX4H1BCLI — Alberto Cowboy 🤠 (@AlbertoCowboy) April 20, 2026

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A decisão da final é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

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