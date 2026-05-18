‘Michael’ supera US$ 700 milhões e volta a bater ‘O Diabo Veste Prada 2’ nos EUA

O filme “Michael”, cinebiografia de Michael Jackson, ultrapassou a marca de US$ 700 milhões em bilheteria mundial e voltou a superar “O Diabo Veste Prada 2” nos cinemas dos Estados Unidos.

O longa arrecadou US$ 57,7 milhões em 83 mercados internacionais no último fim de semana e retomou a liderança tanto nas bilheterias globais quanto no mercado doméstico norte-americano. Em quatro semanas em cartaz, o filme soma US$ 703 milhões no mundo, sendo US$ 282 milhões nos EUA e US$ 421 milhões no mercado internacional.

Distribuído pela Universal fora dos EUA e pela Lionsgate no mercado doméstico, “Michael” ainda não estreou no Japão, um dos principais mercados internacionais para musicais e produções ligadas à música pop.

Segundo a Variety, o desempenho coloca o longa na disputa para superar “Bohemian Rhapsody”, que arrecadou US$ 911 milhões globalmente e atualmente é a cinebiografia musical de maior bilheteria da história.

Já “O Diabo Veste Prada 2” se aproxima da marca de US$ 550 milhões globais. A sequência estrelada por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci acumula US$ 546,2 milhões até agora.

Desse total, US$ 175,9 milhões vieram da América do Norte e US$ 370,3 milhões dos mercados internacionais. Os principais territórios para o filme são Reino Unido, Itália, Brasil e México. No Brasil, a produção arrecadou US$ 27 milhões até o momento.

Apesar da retomada de “Michael” no mercado global, “O Diabo Veste Prada 2” segue forte nos cinemas brasileiros. Dados da Comscore Movies BRA mostram que o filme liderou as bilheterias nacionais na quinta-feira, 14, à frente de “Michael”.