Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Relembre caso de Cida, participante do BBB 2, que perdeu irmã durante o reality

Ana Paula Renault ouviu a voz da falecida mãe horas antes de saber do falecimento do pai; episódio remete à história de Cida Moraes

Cida: participante do BBB 2 perdeu a irmã durante o reality e decidiu permanecer no programa. (Reprodução/Globo)

Cida: participante do BBB 2 perdeu a irmã durante o reality e decidiu permanecer no programa. (Reprodução/Globo)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 20 de abril de 2026 às 13h04.

A reta final do Big Brother Brasil 26 foi marcada por duas mortes entre pessoas envolvidas no reality. O irmão do apresentador Tadeu Schmidt, Oscar Schmidt, faleceu na sexta-feira, 17. Já o pai da participante Ana Paula Renault, Gerardo Renault, morreu aos 96 anos no domingo, 19.

Os acontecimentos reviveram a memória de um dos episódios mais simbólicos da história do programa: em 2002, durante o BBB 2, a participante Cida Moraes perdeu a irmã, Glória, enquanto ainda estava confinada — e ouviu a voz dela a chamando no gramado da casa no mesmo dia da morte, antes mesmo de ser informada do falecimento.

Juliano pode ser vice-campeão? Veja enquete atualizada da Final do BBB 26

A história se repete no BBB 26. Na tarde do domingo, 19, antes de saber da morte do pai, Ana Paula confidenciou ao brother Juliano Floss que havia ouvido a voz da mãe — falecida em 1998. "Escutei minha mãe falando comigo hoje, Juliano. Ela falou que estava comigo, só isso. Faz mais de 30 anos que não vejo nada dela, e hoje ela falou comigo", disse, em lágrimas.

A jornalista também desabafou que se sente sozinha no mundo após perder os dois pais. Maria da Conceição Machado Renault morreu em outubro de 1998, em um acidente de carro enquanto dirigia sozinha em direção ao sítio da família, em Moeda, Minas Gerais. Ana Paula tinha 16 anos.

BBB 26: Ana Paula Renault pode superar porcentagem de Juliette na final?

O caso de Cida no BBB 2

No BBB 2, Cida estava tomando sol quando se levantou de repente, perguntando quem a chamava. Thais, uma participante com quem tinha desavenças, estava na área externa e disse ter sido ela. Mas a inquietação de Cida chamou a atenção do brother Thyrso, a quem Thais relatou o ocorrido.

"De repente ela levantou e falou 'quem tá me chamando?'. Aí eu chamei, e ela disse: 'Confundi sua voz com a voz da minha irmã, parecia que era a minha irmã que tava me chamando'."

No mesmo dia, a produção informou Cida sobre o falecimento da parente. Ela decidiu permanecer no programa. Em conversa com o então apresentador Pedro Bial, explicou a escolha. "A minha irmã sempre foi uma vencedora e eu me espelhei nela", afirmando que Glória aprovaria a decisão.

No balanço final do BBB 26, quais marcas saíram campeãs?

Bial revelou que o momento em que Cida ouviu a voz da irmã ocorreu cerca de 45 minutos após a hora do falecimento. "Senti que alguém tava me chamando, precisando de mim", disse ela.

A morte de Glória ocorreu em junho, poucas semanas antes do fim do reality. Cida terminou em terceiro lugar e foi a última eliminada do BBB 2, em 21 de julho.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

BBB 26 é a edição com mais expulsões da história do reality; relembre

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, o reality vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.

No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother BrasilReality shows

Mais de Pop

Cachê de Justin Bieber no Coachella é 18% da menor economia do mundo

O que Cowboy falou sobre pai de Ana Paula? Ex-brother é alvo de críticas

O que esperar de 'O Diabo Veste Prada', 20 anos depois

BBB 26: nova enquete aponta Ana Paula campeã; veja como está a disputa pelo 2º lugar

Mais na Exame

Um conteúdo Bússola

70% dos consumidores priorizam conforto na moda esportiva, diz pesquisa

Pop

Cachê de Justin Bieber no Coachella é 18% da menor economia do mundo

Marketing

Coachella não é apenas um festival, mas vitrine para marcas e creators

Mercados

Choque no alumínio pode levar preço do metal a US$ 4 mil por tonelada