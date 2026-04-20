Relembre caso de Cida, participante do BBB 2, que perdeu irmã durante o reality

A reta final do Big Brother Brasil 26 foi marcada por duas mortes entre pessoas envolvidas no reality. O irmão do apresentador Tadeu Schmidt, Oscar Schmidt, faleceu na sexta-feira, 17. Já o pai da participante Ana Paula Renault, Gerardo Renault, morreu aos 96 anos no domingo, 19.

Os acontecimentos reviveram a memória de um dos episódios mais simbólicos da história do programa: em 2002, durante o BBB 2, a participante Cida Moraes perdeu a irmã, Glória, enquanto ainda estava confinada — e ouviu a voz dela a chamando no gramado da casa no mesmo dia da morte, antes mesmo de ser informada do falecimento.

A história se repete no BBB 26. Na tarde do domingo, 19, antes de saber da morte do pai, Ana Paula confidenciou ao brother Juliano Floss que havia ouvido a voz da mãe — falecida em 1998. "Escutei minha mãe falando comigo hoje, Juliano. Ela falou que estava comigo, só isso. Faz mais de 30 anos que não vejo nada dela, e hoje ela falou comigo", disse, em lágrimas.

A jornalista também desabafou que se sente sozinha no mundo após perder os dois pais. Maria da Conceição Machado Renault morreu em outubro de 1998, em um acidente de carro enquanto dirigia sozinha em direção ao sítio da família, em Moeda, Minas Gerais. Ana Paula tinha 16 anos.

O caso de Cida no BBB 2

No BBB 2, Cida estava tomando sol quando se levantou de repente, perguntando quem a chamava. Thais, uma participante com quem tinha desavenças, estava na área externa e disse ter sido ela. Mas a inquietação de Cida chamou a atenção do brother Thyrso, a quem Thais relatou o ocorrido.

"De repente ela levantou e falou 'quem tá me chamando?'. Aí eu chamei, e ela disse: 'Confundi sua voz com a voz da minha irmã, parecia que era a minha irmã que tava me chamando'."

No mesmo dia, a produção informou Cida sobre o falecimento da parente. Ela decidiu permanecer no programa. Em conversa com o então apresentador Pedro Bial, explicou a escolha. "A minha irmã sempre foi uma vencedora e eu me espelhei nela", afirmando que Glória aprovaria a decisão.

Bial revelou que o momento em que Cida ouviu a voz da irmã ocorreu cerca de 45 minutos após a hora do falecimento. "Senti que alguém tava me chamando, precisando de mim", disse ela.

A morte de Glória ocorreu em junho, poucas semanas antes do fim do reality. Cida terminou em terceiro lugar e foi a última eliminada do BBB 2, em 21 de julho.

Esse aqui ainda é um dos top 3 momentos que mais me impressionam na história do BBB. Lembro como se fosse hoje!#RedeBBB #BBB26 #provadolíder pic.twitter.com/ijFJaUtvXF — Juninho Raposo (@Juninhoraposo) April 17, 2026

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, o reality vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.

No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.