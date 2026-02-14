BBB 26: edição é a com mais expulsões da história do reality

O Big Brother Brasil 26 já entrou para a história. Além do elenco formado por pipocas, camarotes e veteranos, e do cotidiano marcado por conflitos constantes, a edição se tornou a que mais registrou expulsões em 26 anos de programa. Com pouco mais de um mês de reality, três participantes já foram desclassificados por descumprirem regras.

O episódio mais recente ocorreu neste sábado,14, quando Edilson Capetinha foi expulso após um toque no rosto de Leandro Boneca durante uma discussão no quarto ao longo da madrugada. Ele se tornou o terceiro participante a deixar o programa por violação das normas.

Antes dele, Sol Vega havia sido expulsa na quarta-feira após se envolver em um embate com Ana Paula, durante o qual agarrou o braço da sister e pisou em seu pé. Já Paulo Augusto deixou o programa após empurrar Jonas Sulzbach durante a corrida para atender o Big Fone; a produção considerou que ele colocou a integridade física do colega em risco.

A edição também registrou a desistência de Pedro, que apertou o botão após importunar sexualmente Jordana. No comunicado feito por Tadeu Schmidt, o apresentador afirmou que, mesmo se não tivesse desistido, Pedro seria expulso pelo comportamento.

Até então, o recorde de expulsões pertencia ao BBB 23, quando MC Guimê e Cara de Sapato foram retirados do programa após comportamento inadequado com a influenciadora mexicana Dania Mendez, participante de um intercâmbio com o reality “La Casa de los Famosos”.

Histórico de expulsões no reality

Antes do BBB 26, o programa acumulava outras dez desclassificações ao longo de sua história, motivadas por agressões, assédio ou condutas consideradas incompatíveis com as regras.

Sol Vega (BBB 26)

Veterana da temporada, Sol foi expulsa após confronto com Ana Paula. A discussão começou quando Milena acordou parte dos participantes. Em meio à confusão, Sol se aproximou de Ana Paula, gritando, agarrou o braço da sister e pisou em seu pé.

Paulo Augusto (BBB 26)

Expulso após puxar Jonas Sulzbach durante a disputa pelo Big Fone, causando a queda do brother. A produção entendeu que houve risco físico ao participante.

Guimê e Cara de Sapato (BBB 23)

Ambos foram retirados do programa pelo comportamento inadequado com Dania Mendez, que participava de um intercâmbio dentro do reality.

Maria (BBB 22)

A cantora foi expulsa após deixar um balde escorregar sobre a cabeça de Natália durante uma dinâmica. Apesar de afirmar que não foi intencional, admitiu que estava tomada pela agressividade.

Hariany (BBB 19)

Deixou o programa após empurrar a colega Paula durante uma discussão ao fim de uma festa. O conflito começou quando Hariany criticou a amiga e, ao ser repreendida, reagiu de forma agressiva.

Vanderson Brito (BBB 19)

O participante foi desclassificado ao ser intimado a depor na Delegacia de Atendimento à Mulher, no Rio de Janeiro, onde respondia a acusações de estupro, agressão física e importunação feitas por três mulheres. Ao precisar deixar a casa, não pôde continuar no programa.

Marcos Harter (BBB 17)

O médico foi expulso após uma briga com Emilly, sua então namorada. O caso foi investigado pela Polícia Civil, que comprovou lesões corporais.

Ana Paula Renault (BBB 16)

Expulsa após dar dois tapas no rosto de Renan durante uma festa. O brother foi ao confessionário relatar a agressão, e esta se tornou a primeira expulsão por violência física no programa.

Daniel Echaniz (BBB 12)

O modelo foi expulso depois de apresentar “grave comportamento inadequado”, segundo a direção do programa. Após uma festa, Daniel foi acusado de abusar sexualmente de Monique Amin, que estava desacordada.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.