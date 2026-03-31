BBB 26: veja porcentagem de rejeição de Solange Couto no 12º Paredão

Solange Couto deve deixar o Big Brother Brasil 2026 — e com rejeição — nesta terça-feira, 31, após o resultado do 12º paredão. Ela enfrenta Jordana e Marciele na berlinda.

A formação aconteceu no domingo, 29. A líder Ana Paula indicou Solange Couto. Pela votação da casa, Jordana recebeu três votos e também foi emparedada. Já Marciele foi indicada por Milena após atender o Big Fone.

O que dizem as enquetes?

O primeiro levantamento desta terça-feira, às 8h, do site Votalhada — que compila enquetes de diferentes plataformas — aponta uma alta rejeição para uma das sisters.

Na estimativa final (30% voto da torcida / 70% voto único), Solange Couto aparece com 82,67% das intenções de voto para sair. Marciele surge na segunda posição, com 9,34%, enquanto Jordana tem 7,96%.

Quem deve sair hoje do BBB 26?

Sites (voto da torcida): Jordana 14,38% x Marciele 12,37% x Solange Couto 73,25%

Youtube: Jordana 6,50% x Marciele 11,92% x Solange Couto 81,48%

Twitter: Jordana 3,65% x Marciele 6,87% x Solange Couto 89,48%

Instagram: Jordana 5,47% x Marciele 5,35% x Solange Couto 89,18%

Votos consolidados: Jordana 7,96% x Marciele 9,34% x Solange Couto 82,67%

O levantamento já soma mais de 4,6 milhões de votos e mostra consistência na liderança de rejeição de Solange em diferentes fontes.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Na TV Globo, o programa vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.

No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.