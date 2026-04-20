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Ana Paula chora no Raio-X e fala sobre a morte pai: 'Ele me deu uma missão'

Às vésperas da final, a jornalista se emocionou ao falar sobre Gerardo Renault, que faleceu neste domingo, 19

Ana Paula chora no Raio-X desta segunda-feira, 20 (Reprodução/Globo)

Ana Paula chora no Raio-X desta segunda-feira, 20 (Reprodução/Globo)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 20 de abril de 2026 às 15h00.

No Raio-X desta segunda-feira, 20, véspera da Grande Final do BBB 26, Ana Paula Renault se emocionou ao refletir sobre sua jornada de quase 100 dias no reality. O depoimento ganhou um peso ainda maior após a morte do pai, Gerardo Renault, ocorrida neste domingo, 19.

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A jornalista relembrou a conversa que teve com o pai antes de aceitar o convite para o programa e admitiu que já sabia, antes de entrar na casa, que a situação dele era grave. Ainda assim, seguiu em frente com a missão que ele mesmo lhe deu.

"Quando eu recebi o convite eu fui conversar com o meu pai e ele falou que eu tinha uma missão, que eu tinha que vir aqui atrás da minha realização profissional, atrás da minha aposentadoria. Ele me deu uma missão e graças a vocês eu estou aqui dentro", disse, visivelmente emocionada.

Ana Paula também direcionou uma declaração ao público, a quem atribuiu parte de sua força para atravessar o confinamento. "Por causa de vocês eu não morri junto", afirmou, dizendo que, se estivesse sozinha, não teria aguentado. "Porque a minha vida é ele, sempre foi", completou.

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Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

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Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, o reality vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.

No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.

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