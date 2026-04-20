BBB 26: Ana Paula Renault pode superar porcentagem de Juliette na final?

Ana Paula Renault: ex-BBB 16 é uma das participantes mais lembradas da história do reality (Globo/Manoella Mello/Divulgação)
Repórter
Publicado em 20 de abril de 2026 às 06h54.
Ana Paula Renault chega à final do Big Brother Brasil 26 como principal favorita ao prêmio. Após a eliminação de Leandro Boneco no domingo, 19, ela garantiu vaga entre os três finalistas e lidera com folga as enquetes para vencer a temporada.
A decisão acontece nesta terça-feira, 21, contra Juliano Floss e Milena. Levantamentos indicam ampla vantagem de Ana Paula, enquanto a disputa se concentra no segundo lugar.
O último Paredão foi definido após a Prova do Finalista, realizada na sexta-feira, 17. Juliano venceu a dinâmica e assegurou presença direta na final, colocando os demais participantes na berlinda.
Na primeira fase da prova, Ana Paula teve o pior desempenho e foi automaticamente para o Paredão. Ainda assim, avançou à final após a eliminação de Leandro.
BBB muda formato de votação para a final; entenda
Leandro Boneco deixou o programa com 52,19% da média dos votos. Milena recebeu 43,30%, enquanto Ana Paula teve apenas 4,51% de rejeição.
Dados do Votalhada da madrugada desta segunda-feira, 20, apontam liderança consolidada de Ana Paula, com mais de 70% dos votos, e levanta a pergunta: a veterana pode superar os mais de 90% de Juliette, do BBB 21?
O levantamento da madrugada do Votalhada mostra vantagem consolidada para a vitória de Ana Paula.
Nos recortes por plataforma, os números são os seguintes:
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.
O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.BBB 26 é a edição com mais expulsões da história do reality; relembre
Pela TV Globo, o reality vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.
No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.