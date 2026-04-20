BBB 26: Ana Paula Renault pode superar porcentagem de Juliette na final?

Ana Paula Renault chega à final do Big Brother Brasil 26 como principal favorita ao prêmio. Após a eliminação de Leandro Boneco no domingo, 19, ela garantiu vaga entre os três finalistas e lidera com folga as enquetes para vencer a temporada.

A decisão acontece nesta terça-feira, 21, contra Juliano Floss e Milena. Levantamentos indicam ampla vantagem de Ana Paula, enquanto a disputa se concentra no segundo lugar.

O último Paredão foi definido após a Prova do Finalista, realizada na sexta-feira, 17. Juliano venceu a dinâmica e assegurou presença direta na final, colocando os demais participantes na berlinda.

Na primeira fase da prova, Ana Paula teve o pior desempenho e foi automaticamente para o Paredão. Ainda assim, avançou à final após a eliminação de Leandro.

BBB muda formato de votação para a final; entenda

Leandro Boneco deixou o programa com 52,19% da média dos votos. Milena recebeu 43,30%, enquanto Ana Paula teve apenas 4,51% de rejeição.

Dados do Votalhada da madrugada desta segunda-feira, 20, apontam liderança consolidada de Ana Paula, com mais de 70% dos votos, e levanta a pergunta: a veterana pode superar os mais de 90% de Juliette, do BBB 21?

Porcentagem das enquetes

O levantamento da madrugada do Votalhada mostra vantagem consolidada para a vitória de Ana Paula.

Nos recortes por plataforma, os números são os seguintes:

Sites (voto da torcida): Ana Paula 63,62% x Juliano 9,52% x Milena 26,86%

x Juliano 9,52% x Milena 26,86% YouTube: Ana Paula 63,15% x Juliano 7,10% x Milena 30,11%

x Juliano 7,10% x Milena 30,11% X (Twitter): Ana Paula 75,39% x Juliano 2,39% x Milena 22,21%

x Juliano 2,39% x Milena 22,21% Instagram: Ana Paula 83,46% x Juliano 3,85% x Milena 12,69%

x Juliano 3,85% x Milena 12,69% Votos consolidados (CPF): Ana Paula 74% x Juliano 4,45% x Milena 21,67%

x Juliano 4,45% x Milena 21,67% Estimativa geral do Votalhada (30%/70%): Ana Paula 70,89% x Juliano 5,97% x Milena 23,23%

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, o reality vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.

No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.