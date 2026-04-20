Que horas começa o BBB 26 hoje? É o último programa antes da grande final

A um dia da grande final, o Big Brother Brasil 26 exibe nesta segunda-feira, 20, sua penúltima transmissão ao vivo. O programa mostra os desdobramentos da eliminação de Leandro Boneco no último Paredão e a reação do trio finalista, além da preparação do top 3 para a finalíssima de terça-feira, 21.

O programa vai ao ar às 22h25, na TV Globo e no Globoplay, após a novela Três Graças.

Quem são os finalistas

Juliano Floss, Ana Paula Renault e Milena, os "Eternos", disputam o prêmio de R$ 5,44 milhões — o maior da história do programa.

O dançarino catarinense garantiu vaga na final ao vencer a Prova do Finalista. Já Ana Paula e Milena completaram o top 3 depois de vencer o último Paredão da temporada contra Leandro Boneco.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.