Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Que horas começa o BBB 26 hoje? É o último programa antes da grande final

Ana Paula, Juliano e Milena disputam o prêmio final do reality

Ana Paula, Juliano e Milena estão na final do BBB 26 (Reprodução/Globo/Montagem EXAME)

Ana Paula, Juliano e Milena estão na final do BBB 26 (Reprodução/Globo/Montagem EXAME)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 20 de abril de 2026 às 05h00.

A um dia da grande final, o Big Brother Brasil 26 exibe nesta segunda-feira, 20, sua penúltima transmissão ao vivo. O programa mostra os desdobramentos da eliminação de Leandro Boneco no último Paredão e a reação do trio finalista, além da preparação do top 3 para a finalíssima de terça-feira, 21.

O programa vai ao ar às 22h25, na TV Globo e no Globoplay, após a novela Três Graças.

Quem são os finalistas

Juliano Floss, Ana Paula Renault e Milena, os "Eternos", disputam o prêmio de R$ 5,44 milhões — o maior da história do programa.

O dançarino catarinense garantiu vaga na final ao vencer a Prova do Finalista. Já Ana Paula e Milena completaram o top 3 depois de vencer o último Paredão da temporada contra Leandro Boneco.

Do Quarto Branco ao último Paredão: a trajetória de Leandro Boneco no BBB 26

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother BrasilReality shows
Próximo

Mais de Pop

Ana Paula vai ganhar o BBB 26? O que dizem as enquetes

BBB 26: quem fica em 2º lugar? Enquete mostra Milena na frente de Juliano

Quem vai ganhar o BBB 26? Enquete mostra liderança absoluta de Ana Paula

Milena consola Ana Paula após morte do pai: 'Vou ficar do seu lado'

Mais na Exame

Pop

Ana Paula vai ganhar o BBB 26? O que dizem as enquetes

Mercado Imobiliário

Gruo FG, do Senna Tower, quer disputar mercado global de arranha-céus

Mercados

Petróleo WTI dispara mais de 7% após ataques do Irã e dos EUA a navios comerciais

Ciência

Blue Origin aterrissa pela 1ª vez foguete com propulsor reutilizado New Glenn