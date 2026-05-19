É o fim de 'The Boys': o que esperar do último episódio da série

Na quarta-feira, 20, a Prime Video lança o último episódio de The Boys — e quem passou cinco temporadas torcendo para ver Homelander finalmente pagar pelo que fez vai querer estar acordado às 4 horas da manhã, no horário de Brasília.

O episódio se chama Blood and Bone e tem previsão de uma hora e cinco minutos de duração. Nos Estados Unidos e no Canadá, estreia um dia antes nos cinemas 4DX, na noite desta terça-feira, 19.

É o quadragésimo e último episódio da série de super-heróis mais assistida da Prime Video. E o showrunner Eric Kripke já deixou claro que não haverá sexta temporada.

O penúltimo episódio, exibido na semana passada, fez o que um penúltimo episódio precisa fazer: matar alguém que dói de verdade e deixar o tabuleiro armado para a batalha final.

🚨 ATENÇÃO: SPOILERS A PARTIR DAQUI

O que o episódio 7 deixou para trás

Frenchie morreu. Kimiko passou por uma câmara de urânio para herdar o poder de Soldier Boy de neutralizar outros supes. Homelander assassinou o presidente ao vivo, se proclamou Deus e agora controla os Estados Unidos.

E Butcher — que já estava além do limite — perdeu mais um motivo para conter a raiva.

O plano original dos Boys era usar um vírus para eliminar todos os supes. Esse plano ficou obsoleto no momento em que Soldier Boy entregou o V1 a Homelander, tornando-o imortal.

A nova aposta é Kimiko: se ela carrega agora a capacidade de despotencializar supes, ela é a única arma que o grupo tem contra um Homelander que não pode mais ser morto do jeito convencional.

O que o trailer mostra?

Starlight enfrenta The Deep, em um embate que a série construía desde a primeira temporada, quando ele a agrediu sexualmente e ela o deixou sem poderes num aquário. Cinco temporadas depois, o acerto de contas parece próximo.

Ryan reaparece na batalha final ao lado dos Boys, rompendo definitivamente com Homelander. A cena confirma o que o episódio anterior insinuava: o filho do vilão escolheu o lado dos humanos.

Ashley Barrett aparece em fuga, claramente em perigo. Kimiko demonstra seus poderes recriados após a morte de Frenchie no episódio anterior.

Kimiko demonstra seus poderes recriados após a morte de Frenchie. A pergunta que o trailer não responde é se eles serão suficientes para o que está por vir.

O tom geral é de escala máxima — e da maior sequência de ação que a série já produziu, segundo o próprio Kripke em entrevistas anteriores.

O peso de terminar

Kripke admitiu publicamente o peso do que está por vir.

"O que me deixa mais ansioso na temporada final é realmente esperar que a gente pouse o avião. É muito difícil fazer um finale. Os fãs vão julgar a série retroativamente com base em como se sentem sobre o finale. Se a gente errar, eles vão dizer: 'bem, essa série não era tão boa quanto pensávamos'", disse.

A quinta temporada acumula 97% de aprovação no Rotten Tomatoes. A finale estreia na quarta-feira, 20, na Prime Video, às 4 horas da manhã, no horário de Brasília.