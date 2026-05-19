Em busca do hexa: o que falta para o Brasil voltar a ganhar uma Copa do Mundo?

Pentacampeão, dono de uma das camisas mais pesadas da história das Copas, o Brasil convive há mais de duas décadas com uma pergunta que se repete a cada ciclo mundial: o que falta para a Seleção voltar a ser campeã?

Desde o título conquistado em 2002, a Seleção Brasileira acumulou eliminações traumáticas, mudanças constantes de comando, gerações talentosas sem coroação e uma sensação crescente de distância em relação às principais seleções europeias. E, é claro, um 7x1 que entrou para a história, mas não do jeito esperado.

Voltar ao topo do mundo, no entanto, não passa apenas por um time repleto de craques. A mudança, mais complexa, é estrutural e até mesmo cultural.

Talento só não adianta

Durante décadas, o Brasil construiu sua história apoiado no talento de seus jogadores. O chamado "jogo bonito", criatividade, improviso e atletas capazes de decidir jogos sozinhos fizeram a seleção dominar diferentes eras do futebol.

Cada um em sua época fez história: Pelé, Garrincha, Ronaldo, Ronaldinho... O problema é que o futebol mudou e já não depende apenas de talentoss individuais, ainda que às vezes isso possa definir um jogo.

Hoje, seleções campeãs unem qualidade individual à organização coletiva, planejamento físico, análise de desempenho, intensidade tática e continuidade de trabalho.

Não é coincidência que os últimos campeões mundiais tenham apresentado identidades claras de jogo.

O Brasil segue produzindo jogadores de elite. Basta olhar para nomes como Neymar, Vinicius Jr., Rodrygo, Endrick, Estevão, Raphinha ou João Pedro. O país não sofre com falta de talento — o desafio está em transformar excelência individual em um projeto coletivo.

Isso fica claro quando todos esses atletas citados jogam muito bem em seus clubes, mas, quando chegam à Seleção, não conseguem brilhar.

Definir uma identidade de jogo é urgente?

Uma crítica recorrente à seleção brasileira nos últimos ciclos é a dificuldade de consolidar um estilo de jogo claro, especialmente em partidas decisivas. Há quem defenda que essa característica foi construída durante a era Tite, mas acabou se perdendo diante das diversas mudanças de treinador.

Em muitos momentos, o time pareceu oscilar entre diferentes ideias sem consolidar nenhuma completamente. Em jogos grandes, isso ficou evidente: dificuldade para controlar partidas decisivas, dependência excessiva de jogadas individuais e pouca adaptação diante de adversários organizados.

A Argentina, campeã do mundo em 2022, ficou marcada pela capacidade de responder bem a momentos de pressão e por um jogo coletivo amplamente elogiado ao longo do torneio. Inclusive, é fácil saber como os "hermanos" vão jogar e qual deve ser a equipe titular.

A Albiceleste iniciou o Mundial de 2022 com uma derrota para a Arábia Saudita. Mas teve emocional para reagir e vencer os duelos seguintes, até mesmo os que tinham grande pressão, como a final contra a França.

Já a própria França combina força física, profundidade de elenco e transição.

A Espanha, por sua vez, moldou seu jogo por meio da posse e da técnica. Mesmo quando mudam peças, suas estruturas permanecem.

O Brasil precisa redescobrir o que quer ser em campo. Não necessariamente reviver o “joga bonito”, nem copiar modelos europeus, mas encontrar uma identidade própria capaz de unir criatividade brasileira com exigências modernas do futebol.

A questão além da Seleção

Existe atualmente no Brasil uma discussão importante sobre formação de atletas, calendário nacional, desenvolvimento tático nas categorias de base e profissionalização da gestão esportiva.

Enquanto centros europeus investem pesado em ciência esportiva, metodologia integrada e evolução técnica desde cedo, o futebol brasileiro ainda convive com problemas antigos: excesso de jogos, pouca continuidade de projetos, pressão imediatista e mudanças frequentes de treinadores.

Voltar a ser campeão do mundo passa por todo o futebol brasileiro e não apenas pelo ciclo da Copa do Mundo. É preciso uma organização que começa bem antes da convocação final e passa pelos clubes, pelas categorias de base, pela preparação física, pela formação dos jogadores e, por fim, pela capacidade de desenvolver atletas completos para o futebol atual.

Inclusive, poucas coisas simbolizam melhor a ansiedade do futebol brasileiro do que sua relação com treinadores. Mudanças rápidas, projetos interrompidos e ciclos reiniciados frequentemente dificultam qualquer construção de longo prazo. O Brasil também precisou apostar em um treinador estrangeiro, já que os nomes brasileiros estavam escassos.

Seleções campeãs costumam ter continuidade, o que não significa manter um treinador independentemente de resultados ruins, mas criar um ambiente em que ideias possam amadurecer.

O próximo título brasileiro dificilmente virá apenas de uma “solução mágica” no banco de reservas. Ele dependerá de um processo que combine planejamento, coerência de convocações, adaptação tática e confiança.

Mentalidade: talvez o detalhe menos discutido

Há também um aspecto que está começando a ser falado mais agora, mas que sempre foi decisivo: o psicológico.

Copa do Mundo é um torneio curto, imprevisível e emocionalmente pesado. Muitas vezes, o vencedor não é apenas o melhor time tecnicamente, mas aquele que administra melhor pressão, tensão e momentos adversos.

O Brasil já mostrou qualidade suficiente para competir em diferentes edições recentes. Porém, em partidas eliminatórias equilibradas, pequenas questões emocionais custaram caro.

O Brasil ainda pode voltar ao topo?

Sim. E talvez mais rápido do que parece. O país continua formando jogadores de elite, possui profundidade de elenco rara e mantém peso histórico capaz de influenciar qualquer competição.

A questão central é transformar potencial em projeto. Voltar a ser campeão do mundo exigirá menos nostalgia e mais adaptação. Menos dependência de genialidades isoladas e mais construção coletiv, com menos improviso e mais visão de longo prazo.

O hexacampeonato não depende apenas de encontrar “o novo fenômeno”. Depende de o Brasil conseguir fazer algo que, ironicamente, o futebol moderno cobra cada vez mais: jogar como um time inteiro, e não apenas como talentos individuais.