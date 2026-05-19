Bilheteria do filme de Billie Eilish despenca quase 90% no 2º fim de semana

O filme “Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)” registrou uma forte queda na bilheteria dos Estados Unidos em seu segundo fim de semana em cartaz.

Segundo dados da plataforma Box Office Mojo, o longa arrecadou US$ 913 mil entre os dias 15 e 17 de maio, uma queda de 87% em relação à estreia, quando havia arrecadado US$ 7 milhões e alcançado a quinta posição do ranking americano.

Com o novo resultado, o filme caiu para a 13ª colocação nas bilheterias dos EUA e acumula US$ 9,4 milhões no mercado doméstico após duas semanas em cartaz.

Globalmente, a produção soma US$ 25,3 milhões, sendo US$ 15,9 milhões arrecadados no mercado internacional.

O filme foi dirigido pela cantora em parceria com o cineasta James Cameron, diretor de “Titanic” e “Avatar”. O projeto foi filmado durante quatro shows da cantora em Manchester, na Inglaterra, em julho do ano passado.

A produção estreou nos cinemas em 8 de maio e traz apresentações da turnê “Hit Me Hard and Soft” em formato 3D.

Queda foi maior que a de Taylor Swift e Beyoncé

O desempenho do filme de Billie Eilish ficou abaixo do registrado por outros lançamentos recentes do gênero.

O filme “Taylor Swift: The Eras Tour” caiu 64% no segundo fim de semana, enquanto “Renaissance: A Film by Beyoncé” teve retração de 75%. Já o longa de Billie Eilish despencou 89% no mesmo período.

Filmes desse tipo costumam concentrar grande parte do público na estreia, mas especialistas americanos acreditavam que a participação de James Cameron e o uso da tecnologia 3D poderiam atrair espectadores além da base de fãs mais fiel da cantora. A julgar pelos resultados da segunda semana, não parece que essas projeções vão se concretizar.

Filme recebeu críticas positivas

Apesar da queda nas bilheterias, o longa recebeu avaliações positivas da crítica especializada e do público.

No Rotten Tomatoes, o filme aparece com 91% de aprovação da crítica, com base em 74 avaliações, além de 98% de aprovação do público, a partir de mais de 500 avaliações verificadas.

Já o público pesquisado pelo CinemaScore deu nota “A” ao longa na estreia nos cinemas americanos.

Em resenha publicada pela revista Variety, o filme foi descrito como “uma verdadeira experiência” e elogiado pela forma como James Cameron filmou os shows em 3D.