Quem foi o pai de Ana Paula Renault, do BBB 26? Conheça a trajetória de Gerardo Renault

A família da jornalista Ana Paula Renault informou, na noite deste domingo, 19, a morte de seu pai, o ex-político Gerardo Henrique Machado Renault, aos 96 anos. O comunicado foi divulgado por meio da equipe da participante do Big Brother Brasil 26.

"Com profunda tristeza, a equipe de Ana Paula Renault comunica o falecimento de seu pai, seu Gerardo Henrique Machado Renault", informou a nota oficial.

Segundo a família, Ana Paula, que está confinada no programa, não será informada sobre a morte neste momento. A decisão foi tomada com base em um pedido atribuído ao próprio Gerardo.

"Diante de um momento tão doloroso, a família decidiu respeitar a vontade que ele expressou em vida e não comunica-lá. Ana Paula permanecerá no programa", diz o comunicado.

A mensagem também aponta a relação do ex-político com a trajetória recente da jornalista no reality. De acordo com o texto, Gerardo teria incentivado a participação da filha na atual edição do programa.

"Foi ele quem pediu que Ana voltasse. Foi ele quem desejou vê-la ocupando novamente esse lugar. E é por amor, por força e em respeito a esse desejo que a família escolheu não retirá-la do programa", registrou a equipe.

O comunicado foi encerrado com um pedido direcionado ao público e à imprensa.

"Neste momento, pedimos respeito à dor de Ana Paula e de todos os seus familiares", concluiu a nota.

Quem foi Gerardo Henrique Machado Renault?

Gerardo Renault foi um político brasileiro com atuação destacada em Minas Gerais, ocupando cargos no Legislativo municipal, estadual e federal. Filho do securitário e comerciante René Renault e de Maria Aparecida Machado Renault, construiu sua formação educacional em Belo Horizonte, onde estudou no Instituto Padre Machado e no Colégio Marconi, e graduou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Ainda na juventude, participou do movimento estudantil, com envolvimento na criação da União Colegial de Minas Gerais. Também exerceu funções no Diretório Central dos Estudantes da UMG e ocupou cargos de liderança na União Estadual dos Estudantes e na União Nacional dos Estudantes. No mesmo período, presidiu a Federação Brasileira de Desportos Universitários.

A trajetória política teve início em 1951, quando foi eleito vereador de Belo Horizonte pela União Democrática Nacional (UDN), sendo reeleito em 1954, 1958 e 1962. Durante esses mandatos, participou de comissões legislativas e representou o Brasil em eventos internacionais, como os Jogos Mundiais Universitários, realizados na Alemanha, em 1952.

Mais tarde, se filiou ao Partido Social Progressista (PSP), atuou em congressos internacionais voltados ao municipalismo, com participação em encontros em Porto Rico e no Panamá. Também integrou entidades como a Associação Mineira de Municípios e a Associação Brasileira de Municípios.

Em 1966, foi eleito deputado estadual por Minas Gerais pela Aliança Renovadora Nacional (Arena), exercendo mandato entre 1967 e 1979. No período, participou de comissões estratégicas na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, incluindo Transportes, Comunicações, Obras Públicas e Assuntos Municipais. Atuou como relator da Constituição estadual e do Plano Quinquenal de Desenvolvimento.

Reeleito em 1970, exerceu funções de liderança partidária e governamental durante a gestão de Rondon Pacheco. Em mandatos seguintes, ocupou cargos na mesa diretora da Assembleia, como segundo vice-presidente e primeiro-secretário, além de presidir comissões relacionadas a meio ambiente, mineração e siderurgia.

Em 1978, foi eleito deputado federal. Entre 1979 e 1982, licenciou-se do cargo para assumir a Secretaria de Estado da Agricultura no governo de Francelino Pereira. Com a reorganização partidária após o fim do bipartidarismo, filiou-se ao Partido Democrático Social (PDS), sucessor da Arena.

Atuação na redemocratização e anos posteriores

De volta à Câmara dos Deputados, integrou a Comissão de Agricultura e Política Rural. Em 25 de abril de 1984, votou a favor da emenda Dante de Oliveira, que propunha eleições diretas para presidente da República, mas que não foi aprovada.

No Colégio Eleitoral de 1985, apoiou a candidatura de Paulo Maluf, derrotado por Tancredo Neves. Tancredo não assumiu a Presidência devido a problemas de saúde, o que levou o vice-presidente José Sarney ao cargo.

Gerardo Renault deixou a Câmara dos Deputados em janeiro de 1987, após optar por não disputar a reeleição. No mesmo ano, concorreu ao cargo de vice-governador de Minas Gerais, como parte da chapa liderada por Murilo Paulino Badaró.

Advogado com atuação em Belo Horizonte, manteve vínculo com instituições públicas. Em 1991, foi eleito presidente do Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de Minas Gerais, função para a qual foi reconduzido em diferentes períodos, incluindo reeleição em 2015.

Casamento

Ana Paula Renault é filha do segundo casamento do ex-político Gerardo Henrique Machado Renault, que teve cinco filhos ao longo da vida. No primeiro casamento, com Vera Cardoso Renault, nasceram Gisele, Rene e Cibele. Posteriormente, ele se casou com Maria da Conceição Machado Renault, com quem teve Maria Aparecida e a jornalista.

A trajetória familiar reúne diferentes núcleos formados ao longo dos dois casamentos de Gerardo Renault. Ana Paula, natural de Minas Gerais, construiu carreira no jornalismo antes de ingressar em programas de televisão, incluindo o BBB 26, reality show da TV Globo no qual está confinada atualmente.

Não há confirmação pública sobre o patrimônio financeiro da jornalista, incluindo a possibilidade de já ter alcançado valores milionários. Informações disponíveis não detalham rendimentos acumulados ao longo da carreira.

No contexto atual, a participação no reality pode impactar esse cenário. O prêmio final do programa ultrapassa R$ 5,4 milhões, valor destinado ao vencedor da edição.

Caso conquiste o primeiro lugar, Ana Paula Renault passará a integrar o grupo de participantes que receberam premiações milionárias no programa. O formato do Big Brother Brasil, programa de confinamento com votação do público, prevê premiação variável conforme a dinâmica da edição, com valor principal definido pela emissora.

A presença da jornalista na edição atual ocorre após participação anterior no programa, o que reforça sua visibilidade pública no cenário televisivo brasileiro.