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Brasil ignora pessimismo global e aporta R$ 5 milhões em fundos de criptomoedas

Aportes de investidores nacionais em ETPs de criptomoedas ganham força em meio ao avanço de retiradas globais

(SOPA Images/Getty Images)

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Cointelegraph
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Agência de notícias

Publicado em 19 de maio de 2026 às 09h30.

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Investidores do Brasil aportaram líquido US$ 1 milhão, R$ 5 milhões, em fundos de criptomoedas no acumulado semanal de sexta-feira, 15, segundo a CoinShares.

O comportamento dos investidores nacionais foi na contramão do pessimismo global decorrente do aumento da aversão ao risco pelos desdobramentos relacionados aos conflitos no Oriente Médio envolvendo o Irã, segundo a gestora de criptomoedas.

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De acordo com o relatório, as notícias envolvendo o Clarity Act, projeto de lei que cria um marco regulatório para o mercado de criptomoedas nos Estados Unidos, animaram o mercado na quinta-feira (14), quando o fluxo migrou para o lado positivo em US$ 174 milhões. Apesar disso, o fechamento semanal foi de líquido US$ 1,07 bilhão em saídas líquidas.

Regionalmente, Suíça, Alemanha, Holanda, Austrália e França seguiram na mesma direção do Brasil ao aportarem respectivos líquidos semanais de US$ 22,8 milhões, US$ 22 milhões, US$ 7,5 milhões, US$ 4,4 milhões e US$ 1,2 milhão em produtos negociados em bolsa (ETPs, na sigla em inglês) baseados em criptomoedas. Em direção oposta, EUA, Suécia e Hong Kong sacaram respectivos líquidos de US$ 1,14 bilhão, US$ 4 milhões e US$ 2 milhões no período.

Os investimentos do Brasil chegaram a US$ 0,9 milhão e US$ 62 milhões em respetivas entradas líquidas mensal e anual, já o total de ativos sob gestão (AuM, na sigla em inglês) chegou a US$ 1,32 bilhão e manteve o país na sexta posição global. Nesse caso, EUA, Alemanha, Canadá, Suíça, Suécia, Ilhas Cayman, Hong Kong, Austrália, Holanda, Luxemburgo e França registraram respectivos AuM de US$ 131,14 bilhões, US$ 6,89 bilhões, US$ 5,93 bilhões, US$ 5,21 bilhões, US$ 2,53 bilhões, US$ 848 milhões, US$ 733 milhões, US$ 545 milhões, US$ 147 milhões, US$ 100 milhões e US$ 98 milhões. Por sua vez, o AuM global fechou a semana em US$ 156,86 bilhões enquanto outros países chegaram a US$ 1,3 bilhão.

A aferição direcionada aos criptoativos mostrou que os maiores volumes de saídas líquidas semanais foram de ETPs de bitcoin, ether e de Short Bitcoin, respectivamente de US$ 981,5 milhões, US$ 249,3 milhões e US$ 0,5 milhão. Em relação às entradas líquidas, os maiores fluxos foram de ETPs de XRP, Solana (SOL), Sui (SUI), Chainlink (LINK) e cestas multiativos, respectivamente de US$ 67,6 milhões, US$ 55,1 milhões, US$ 4,7 milhões, US$ 3,9 milhões e US$ 3,1 milhões.

Por fundos cripto, os principais volumes de entradas líquidas semanais foram da Bitwise, 21Shares e CoinShares, respectivamente de US$ 25 milhões, US$ 23 milhões e US$ 6 milhões. Enquanto isso, outros fundos totalizaram US$ 133 milhões em entradas líquidas, já as maiores retiradas líquidas no período foram dos iShares (de BTC e de ETH), da BlackRock, ARK 21Shares, Fidelity, Grayscale e ProFunds, respectivamente de US$ 487 milhões, US$ 323 milhões, US$ 305 milhões, US$ 84 milhões e US$ 62 milhões.

Na semana anterior, investidores nacionais reduziram o apetite por fundos de criptomoedas apesar do otimismo com regulamentação nos EUA.

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