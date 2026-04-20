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Quem vai ganhar os R$ 5,44 milhões do BBB 26? Confira o que dizem as enquetes

Com o top 3 definido, o BBB 26 chega à reta final com Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena na disputa pelo prêmio de R$ 5,44 milhões

Juliano e Milena: brothers disputam a final com Ana Paula Renault (Gshow/Reprodução)

Juliano e Milena: brothers disputam a final com Ana Paula Renault (Gshow/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 20 de abril de 2026 às 15h24.

Última atualização em 20 de abril de 2026 às 15h35.

Com o top 3 definido, o BBB 26 chega à reta final com Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena na disputa pelo prêmio de R$ 5,44 milhões.

A final foi formada após a eliminação de Leandro Boneco no domingo, 19. Desde então, as enquetes indicam liderança ampla de Ana Paula, enquanto a briga segue concentrada pelo segundo lugar.

O resultado será anunciado na terça-feira, 21, ao vivo.

BBB muda formato de votação para a final; entenda

Dados do Votalhada, atualizados às 15h desta segunda-feira, 20, reforçam o favoritismo de Ana Paula, que amplia sua vantagem e aparece com mais de 70% dos votos na média geral.

Juliano Floss é o participante com menor projeção de votos.

Porcentagem das enquetes

Nos recortes por plataforma, os números são os seguintes:

  • Sites (voto da torcida): Ana Paula 67,86% x Juliano 10,60% x Milena 21,55%
  • YouTube: Ana Paula 63,36% x Juliano 8,00% x Milena 29,21%
  • X (Twitter): Ana Paula 75,70% x Juliano 2,56% x Milena 21,74%
  • Instagram: Ana Paula 82,77% x Juliano 4,46% x Milena 12,77%
  • Votos consolidados (CPF): Ana Paula 73,12% x Juliano 5,01% x Milena 21,24%
  • Estimativa geral do Votalhada (30%/70%): Ana Paula 72,12% x Juliano 6,68% x Milena 21,33%

Segundo a parcial mais recente, com 2,5 milhões de votos, Ana Paula mantém liderança isolada e aparece como favorita ao título. Milena segue na segunda colocação, enquanto Juliano ocupa o terceiro lugar.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A decisão da final é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

BBB
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Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, o reality vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.

No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.

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