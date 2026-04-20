Quem vai ganhar os R$ 5,44 milhões do BBB 26? Confira o que dizem as enquetes

Juliano e Milena: brothers disputam a final com Ana Paula Renault (Gshow/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 20 de abril de 2026 às 15h24.
Última atualização em 20 de abril de 2026 às 15h35.
Com o top 3 definido, o BBB 26 chega à reta final com Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena na disputa pelo prêmio de R$ 5,44 milhões.
A final foi formada após a eliminação de Leandro Boneco no domingo, 19. Desde então, as enquetes indicam liderança ampla de Ana Paula, enquanto a briga segue concentrada pelo segundo lugar.
O resultado será anunciado na terça-feira, 21, ao vivo.
BBB muda formato de votação para a final; entenda
Dados do Votalhada, atualizados às 15h desta segunda-feira, 20, reforçam o favoritismo de Ana Paula, que amplia sua vantagem e aparece com mais de 70% dos votos na média geral.
Já Juliano Floss é o participante com menor projeção de votos.
Nos recortes por plataforma, os números são os seguintes:
Segundo a parcial mais recente, com 2,5 milhões de votos, Ana Paula mantém liderança isolada e aparece como favorita ao título. Milena segue na segunda colocação, enquanto Juliano ocupa o terceiro lugar.
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.
O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A decisão da final é definida pela média ponderada entre os dois formatos.BBB
Pela TV Globo, o reality vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável.
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