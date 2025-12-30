Os bilionários que mais venderam ações em 2025

Impulsionados pela onda de inteligência artificial na bolsa americana, bilionários da tecnologia aproveitaram 2025 para transformar parte de suas fortunas em dinheiro vivo.

Somados, os 20 maiores vendedores de ações identificados pela revista americana Forbes movimentaram mais de US$ 19 bilhões entre 1º de janeiro e 15 de dezembro de 2025. A fonte analisou o grupo de 198 bilionários de tecnologia dos Estados Unidos para chegar ao resultado.

O gosto para vendas aparece em um cenário de forte valorização de empresas ligadas à infraestrutura de IA, como Oracle e Nvidia, que aproveitam a onda de investimentos bilionários em centros de dados.

Vale ressaltar que a maioria das operações foi feita por meio de trading plans, planos automáticos de venda registrados com antecedência na SEC, mas são os próprios executivos que definem gatilhos como faixa de preço e frequência, o que faz com que muitas ordens sejam ativadas justamente quando a ação está em máximas históricas.

Entre os que mais venderam ações em 2025 está Jeff Bezos, fundador da Amazon, seguido por Michael Dell, da Dell, e por Safra Catz, CEO da Oracle, que anunciou que deixará o cargo para atuar como conselheira.

Chama atenção quem não aparece nesse grupo. Elon Musk, hoje o homem mais rico do mundo, e Larry Ellison, quarto mais rico, ficaram de fora da lista porque adotam outra estratégia: empenham centenas de milhões de ações de Tesla e Oracle, respectivamente, como garantia para empréstimos, o que lhes permite levantar recursos sem vender papéis — e, assim, sem pagar imposto sobre ganho de capital.

Outro foco de atenção do levantamento é a CoreWeave, empresa de centros de dados para IA que abriu capital em março. Três executivos da empresa venderam US$ 473 milhões, US$ 488 milhões e US$ 289 milhões em ações desde o IPO, a oferta inicial de ações.

Segundo a Forbes, ao realizarem parte dos ganhos logo após a estreia na bolsa, esses executivos escaparam de boa parte da queda de cerca de 50% no preço do papel desde agosto, puxada por questionamentos sobre o nível de endividamento e atrasos em projetos de novos centros de dados.

Quais os bilionários que mais venderam ações em 2025?