Os bilionários que mais venderam ações em 2025

Última atualização em 30 de dezembro de 2025 às 11h14.
Impulsionados pela onda de inteligência artificial na bolsa americana, bilionários da tecnologia aproveitaram 2025 para transformar parte de suas fortunas em dinheiro vivo.
Somados, os 20 maiores vendedores de ações identificados pela revista americana Forbes movimentaram mais de US$ 19 bilhões entre 1º de janeiro e 15 de dezembro de 2025. A fonte analisou o grupo de 198 bilionários de tecnologia dos Estados Unidos para chegar ao resultado.
O gosto para vendas aparece em um cenário de forte valorização de empresas ligadas à infraestrutura de IA, como Oracle e Nvidia, que aproveitam a onda de investimentos bilionários em centros de dados.
Vale ressaltar que a maioria das operações foi feita por meio de trading plans, planos automáticos de venda registrados com antecedência na SEC, mas são os próprios executivos que definem gatilhos como faixa de preço e frequência, o que faz com que muitas ordens sejam ativadas justamente quando a ação está em máximas históricas.
Entre os que mais venderam ações em 2025 está Jeff Bezos, fundador da Amazon, seguido por Michael Dell, da Dell, e por Safra Catz, CEO da Oracle, que anunciou que deixará o cargo para atuar como conselheira.
Chama atenção quem não aparece nesse grupo. Elon Musk, hoje o homem mais rico do mundo, e Larry Ellison, quarto mais rico, ficaram de fora da lista porque adotam outra estratégia: empenham centenas de milhões de ações de Tesla e Oracle, respectivamente, como garantia para empréstimos, o que lhes permite levantar recursos sem vender papéis — e, assim, sem pagar imposto sobre ganho de capital.
Outro foco de atenção do levantamento é a CoreWeave, empresa de centros de dados para IA que abriu capital em março. Três executivos da empresa venderam US$ 473 milhões, US$ 488 milhões e US$ 289 milhões em ações desde o IPO, a oferta inicial de ações.
Segundo a Forbes, ao realizarem parte dos ganhos logo após a estreia na bolsa, esses executivos escaparam de boa parte da queda de cerca de 50% no preço do papel desde agosto, puxada por questionamentos sobre o nível de endividamento e atrasos em projetos de novos centros de dados.
Quais os bilionários que mais venderam ações em 2025?
Jeff Bezos: com patrimônio líquido de US$ 238 bilhões, vendeu US$ 5,6 bilhões em ações da Amazon.
Michael Dell: com fortuna avaliada em US$ 143 bilhões, vendeu US$ 2,2 bilhões em ações da Dell.
Safra Catz: CEO da Oracle, com patrimônio estimado em US$ 2,8 bilhões, vendeu US$ 1,9 bilhão em ações da Oracle — mais de dois terços da própria riqueza.
Jensen Huang: cofundador e CEO da Nvidia, com patrimônio de US$ 152 bilhões, vendeu US$ 1,1 bilhão em ações da fabricante de chips de IA.
Jayshree Ullal: presidente da Arista Networks, com fortuna de US$ 5,4 bilhões, vendeu US$ 1 bilhão em ações da empresa de redes.
Herald Chen: executivo ligado à Applovin, vendeu US$ 710 milhões em ações da companhia.
Frank Slootman: chairman da Snowflake, se desfez de US$ 680 milhões em ações da empresa de dados em nuvem.
David Baszucki: fundador do Roblox, vendeu US$ 670 milhões em ações da plataforma de jogos.
Mark Zuckerberg: CEO da Meta, vendeu US$ 640 milhões em ações da dona de Facebook, Instagram e WhatsApp.
Brian Armstrong: CEO da Coinbase, se desfez de US$ 570 milhões em ações da corretora de criptoativos.
Stephen Cohen: ligado à Palantir, vendeu US$ 561 milhões em ações da empresa de software de dados.
Eric Lefkofsky: fundador do Groupon e da Tempus AI, com patrimônio de US$ 5,8 bilhões, vendeu US$ 506 milhões em ações da Tempus.
Mark Stevens: investidor associado à Nvidia, com fortuna de US$ 10,5 bilhões, vendeu US$ 500 milhões em ações da fabricante de chips de IA.
Henry Samueli: cofundador da Broadcom, com patrimônio de US$ 33 bilhões, vendeu US$ 500 milhões em ações da empresa de semicondutores.
Jack Cogen: conselheiro da CoreWeave, com patrimônio de US$ 1,9 bilhão, vendeu US$ 490 milhões em ações da empresa de centros de dados de IA.
Brannin McBee: diretor de negócios da CoreWeave, com fortuna de US$ 2,4 bilhões, se desfez de US$ 470 milhões em ações da companhia.
Brian Venturo: diretor de estratégia da CoreWeave, com patrimônio de US$ 3,2 bilhões, vendeu US$ 276 milhões em ações da empresa.
Reed Hastings: cofundador da Netflix, com fortuna de US$ 5,2 bilhões, vendeu US$ 370 milhões em ações da gigante de streaming.
David Duffield: ligado à Workday e à PeopleSoft, com patrimônio estimado em US$ 13 bilhões, se desfez de US$ 310 milhões em ações da Workday.
Shyam Sankar: executivo da Palantir, com riqueza de US$ 1,3 bilhão, vendeu US$ 250 milhões em ações da empresa de software de dados.