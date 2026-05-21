Tok&Stok fecha lojas e oferece descontos de até 70% para liquidar estoques

Clientes entram em bando para depenar a loja da Tok&Stok no D&D Shopping, na zona sul de São Paulo, antes de ela ser fechada no próximo sábado, 23. A unidade está na lista de operações da rede que deixarão de existir. Para liquidar os estoques, a marca está oferecendo descontos de 50% e 70% em itens para casa.

O movimento ocorre em meio ao momento mais delicado da história da empresa. Após anos enfrentando dificuldades financeiras, aumento das dívidas e sucessivas tentativas de reorganização, o Grupo Toky — controlador da Tok&Stok e da Mobly — entrou recentemente com pedido de recuperação judicial, alegando deterioração da situação financeira e necessidade de preservar a operação. O grupo informou ter dívida superior a R$ 1 bilhão.

Na terça-feira, 20, a reportagem da EXAME esteve na Tok&Stok do D&D Shopping. Ainda restam produtos, como mesas, estantes, cadeiras e itens de decoração. Porém, alta procura leva funcionários a especularem que a unidade pode ser fechada ainda antes da data que a matriz os informou. Algumas das peças ainda expostas na unidade já foram compradas e aguardam envio para as casas dos clientes.

Em São Paulo, além da loja da Tok&Stok no D&D, também foram encerradas neste mês a unidade do bairro Pompeia e a do Shopping Cidade São Paulo, na Avenida Paulista, que opera em modelo de tamanho menor.

Últimos produtos disponíveis : parte dos itens expostos já havia sido vendida e aguardava entrega aos clientes (Guilherme Gonçalves/Exame)

Mais fechamentos

A unidade da Tok&Stok no Salvador Shopping, na Bahia, foi outra que deixou de existir. A unidade fechou as portas no último dia 16. Instalada no piso L1 do centro de compras, a operação foi inaugurada em 2021 e marcou a chegada de um novo conceito da marca à capital baiana, apostando em um modelo mais contemporâneo, com foco em experiência, integração de ambientes e curadoria de itens de decoração e utilidades para casa.

Em 2023, a rede já havia fechado sete lojas espalhadas pelo Brasil. Elas ficavam em São Paulo, Pernambuco, Rio de Janeiro, Ceará, Rio Grande do Sul, Paraná e Distrito Federal. Na época, a varejista havia contratado a consultoria Alvarez & Marsal para reestruturar a dívida avaliada em cerca de R$ 600 milhões.

Nos últimos anos, a empresa passou por uma combinação de fatores que acabou pressionando a operação. Entre eles estão o aumento do endividamento, mudanças de controle, disputas entre investidores, dificuldades de integração após a aproximação com a Mobly e um cenário macroeconômico desfavorável para o setor de móveis e decoração.

A própria companhia atribuiu parte dos problemas ao ambiente de juros elevados, crédito mais restrito e maior comprometimento da renda das famílias — fatores que afetam principalmente a compra de bens considerados adiáveis, como móveis, eletrodomésticos e itens de decoração.

Liquidação acelerou saída dos estoques : funcionários relatam que a loja pode fechar antes do prazo inicialmente previsto (Guilherme Gonçalves/Exame)

Há ainda um desafio estrutural do segmento: a logística. Ao contrário de varejistas tradicionais que trabalham com produtos menores e mais simples de transportar, o setor de móveis lida com mercadorias grandes, pesadas e de alto custo operacional. Sofás, armários e mesas exigem armazenagem maior, transporte especializado e entregas mais complexas.

Quando as vendas desaceleram, o custo fixo continua elevado. Além disso, muitas redes apostaram nos últimos anos em modelos híbridos, com lojas funcionando como grandes showrooms enquanto boa parte do estoque fica centralizada em centros de distribuição. O modelo reduz espaço físico, mas torna a operação mais sensível a falhas na cadeia logística e na reposição de produtos.

O fim do efeito pandemia

A pandemia impulsionou o setor de casa e decoração. Com as pessoas passando mais tempo dentro de casa, houve uma corrida por reformas, móveis e itens de conforto. Mas o cenário mudou rapidamente.

Com a reabertura da economia, parte do consumo migrou novamente para viagens, serviços e experiências. Ao mesmo tempo, a inflação e os juros mais altos passaram a limitar compras parceladas. Empresas que expandiram operações ou assumiram dívidas apostando na manutenção daquele ritmo acabaram enfrentando um ajuste difícil.

No caso da Tok&Stok e da Mobly, o desafio foi ainda maior porque ambas passaram por transformações relevantes em suas estruturas justamente em um período de desaceleração da demanda.

Descontos e despedida : clientes lotaram a unidade em busca de peças para casa com preços reduzidos (Guilherme Gonçalves/Exame)

O que significa a recuperação judicial

Apesar do impacto do anúncio, recuperação judicial não significa falência. O mecanismo permite que uma empresa obtenha proteção temporária contra cobranças enquanto tenta reorganizar suas dívidas. Em geral, após a aceitação do pedido pela Justiça, a companhia passa a ter um período de cerca de 180 dias para negociar com credores e apresentar um plano de reestruturação.

Entre as medidas que costumam aparecer nesses processos estão alongamento de prazos, renegociação de pagamentos, venda de ativos e fechamento de operações consideradas menos rentáveis.

Especialistas apontam, porém, que o maior risco costuma ser operacional: fornecedores podem restringir entregas ou exigir pagamentos antecipados, o que pode comprometer estoques e dificultar a continuidade dos negócios. Em varejistas, esse efeito costuma aparecer rapidamente nas lojas.

Para quem tem compras pendentes, a orientação é acompanhar pedidos, guardar comprovantes de pagamento e manter registros de conversas e protocolos de atendimento. Consumidores que pagaram por produtos ainda não entregues ou que aguardam reembolso podem, dependendo do estágio do processo, tornar-se credores da companhia.

Enquanto isso, nas lojas que seguem abertas, a sensação é de transição. Em algumas unidades, o movimento ainda ocorre normalmente. Em outras, as prateleiras vazias e as placas de promoção indicam que o ciclo parece próximo do fim.