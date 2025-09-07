Mark Zuckerberg processa Mark Zuckerberg? Entenda o que está acontecendo

Mark Zuckerberg de Indiana entra com ação contra fundador da Meta (Celal Gunes/Anadolu/Getty Images)
Publicado em 7 de setembro de 2025 às 13h19.
Um advogado de Indiana chamado Mark Zuckerberg entrou com um processo contra Mark Zuckerberg, CEO da Meta, após ter sua página profissional no Facebook desativada cinco vezes nos últimos oito anos. A conta é usada para divulgar seu escritório de advocacia e se comunicar com clientes, mas os sistemas de moderação da empresa teriam sinalizado a conta como uma suposta falsificação do fundador da plataforma.
O advogado Mark Zuckerberg afirma exercer a advocacia desde que o CEO da Meta tinha apenas três anos de idade. Segundo ele, a repetida desativação de sua conta prejudicou seus negócios, incluindo anúncios pagos que somam mais de US$ 11 mil, mesmo quando sua conta foi bloqueada indevidamente, conforme noticiou o TechCrunch.
O advogado compartilhou e-mails enviados à Meta desde 2017, incluindo uma mensagem de 2020 em que cobrava explicações sobre as desativações. “Além disso, se você encontrar o jovem e rico Mark Zuckerberg, diga a ele que mandei um oi e que ele me causa irritação todos os dias”, escreveu.
Em seu site pessoal, onde relata como o nome idêntico ao do CEO da Meta afeta sua rotina, ele comparou a situação a um comercial da ESPN com Michael Jordan, no qual pessoas comuns sofrem constantes confusões por terem o mesmo nome de celebridades
O advogado relatou dificuldades ao usar seu próprio nome para reservas e negócios, além de receber regularmente mensagens e ligações destinadas ao CEO da Meta, algumas com ameaças ou pedidos de dinheiro. Em eventos públicos, como palestras em Las Vegas, ele enfrenta confusão entre o público devido à identidade compartilhada.
O profissional também afirma que sua situação gerou perdas financeiras e decidiu recorrer à Justiça. A Meta declarou que reconhece a existência de mais de um Mark Zuckerberg e que está investigando a situação.
Enquanto isso, nas buscas do Google, o advogado destacou aparecer em primeiro lugar quando o termo pesquisado é “falência de Mark Zuckerberg”, o que aumenta a visibilidade de seu escritório especializado em direito de pedidos de falência. Ele ressalta que não deseja prejuízos ao CEO da Meta e chegou a brincar que, caso o executivo enfrente dificuldades financeiras em Indiana, estaria disposto a representá-lo como cliente.