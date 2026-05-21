Adeus aos cupons: como ele rejeitou descontos e usou o branding para erguer um império gastronômico

No competitivo mercado de alimentação fora do lar, a reação imediata da maioria dos operadores independentes diante da queda nas vendas é acionar o gatilho dos descontos e cupons promocionais.

Para Mike Bausch, fundador da Andolini's Pizza, essa estratégia é um erro de precificação que destrói as margens de lucro. Bausch, que no início da carreira dormia no chão do apartamento de um amigo para conseguir frequentar a Pizza Expo, transformou sua pizzaria local na Andolini’s Worldwide — uma holding de hospitalidade que hoje engloba múltiplos restaurantes, food halls, food trucks e operações aeroportuárias.

A virada de chave do negócio ocorreu quando o empresário percebeu que um restaurante de sucesso não pode depender apenas da qualidade da cozinha; ele precisa de uma marca forte. Inspirado pelo modelo de Dave Thomas, o lendário fundador da rede Wendy’s, Bausch assumiu o papel de porta-voz da própria companhia.

Em vez de investir em publicidade tradicional e panfletagem digitalizada, ele passou a utilizar as redes sociais para documentar a realidade dos bastidores, gerando entretenimento e valor pedagógico para a audiência. "Ninguém entra nas redes sociais para assistir a um comercial. As pessoas buscam histórias", relatou à Entrepreneur.

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Como ele começou? A tática dos bastidores

O início da trajetória de Bausch, aos 23 anos, foi marcado pelo medo e pelo excesso de informações técnicas do setor. Contudo, ao decifrar a dinâmica de consumo na era digital, ele entendeu que o caminho para o crescimento sustentável estava na "gastronomia experiencial" e não na guerra de preços.

Para estruturar o marketing orgânico da marca, o empresário passou a aplicar a tática do conteúdo utilitário focado em diferenciação. Por meio de gravações simples, ele começou a expor ao público os processos técnicos que justificavam o valor do seu produto, como o tempo de fermentação a frio da massa e a escolha de insumos orgânicos de alta qualidade. Essa exposição humanizada deslocou o produto da categoria de commodity e criou barreiras de valor na mente dos clientes.

Eficiência operacional: o dono não é o "depósito" da empresa

Além do posicionamento de mercado, o crescimento da Andolini’s Worldwide foi sustentado por uma severa disciplina de processos internos. Bausch defende que o papel principal de um fundador é atuar como o principal motor de receita e estratégia de expansão da companhia, e não se deixar absorver pela microgestão ou por gargalos operacionais da rotina da cozinha.

O proprietário não pode se transformar no depósito de quinquilharias do próprio negócio. Ao desenhar sistemas eficientes e descentralizar funções de baixo valor agregado, o empresário conseguiu focar na escala e na diversificação de canais de venda.

Para o mercado de franquias e alimentação, construir uma arquitetura organizacional onde a operação roda sem a dependência do dono é o único caminho viável para atrair rodadas de investimento e viabilizar fusões e aquisições.

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