Escolhas difíceis? Antes de decidir, Elon Musk consulta o X — literalmente

"O Dia da Independência é o momento perfeito para perguntar se você quer independência do sistema bipartidário (alguns diriam unipartidário)! Deveríamos criar o Partido América?".

Essa foi a pergunta feita por Elon Musk em uma enquete no X (antigo Twitter). Nela, Musk indagou aos seus seguidores se deveria ou não lançar um partido político, (que foi lançado e se chama "Partido América").

O bilionário, dono da rede social X, tem um hábito um tanto quanto inusitado antes da tomada de grandes decisões sobre sua fortuna e destino das suas empresas: perguntar a opinião dos usuários do X.

A Tesla, uma das empresas do bilionário com o valor de mercado estimado em torno de US$ 1 trilhão, também entrou em uma das enquetes lançadas por Musk na rede.

Em novembro de 2021, ele resolveu perguntar na rede social se deveria ou não vender 10% das ações da empresa. A pesquisa recebeu mais de 3 milhões de votos sendo 57% deles a favor da venda.

Então, cinco dias depois, em 10 de novembro de 2021, a Tesla afirmou em um documento à SEC que Musk vendeu cerca de US$ 1,1 bilhão em ações da Tesla.

"Muito se fala ultimamente sobre ganhos não realizados serem uma forma de sonegação fiscal, então proponho vender 10% das minhas ações da Tesla. Você apoia isso?" escreveu Musk.

