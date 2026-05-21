Quais são os 10 maiores restaurantes dos Estados Unidos? Veja quanto eles faturam

McDonald’s: rede lidera em receita nos Estados Unidos
Repórter de Negócios
Publicado em 21 de maio de 2026 às 13h55.
Chicago, EUA*— O mercado de food service dos Estados Unidos é um dos maiores do mundo. O setor deve movimentar US$ 1,5 trilhão em 2026, com mais de 16 milhões de trabalhadores e um dado que impressiona: 53% de tudo que o americano gasta com alimentação já é consumido fora de casa.
Dentro desse universo, o segmento de serviço rápido (quick service) é o mais relevante em volume. As dez maiores redes respondem sozinhas por 66% de todas as vendas do segmento.
Os dados abaixo são do Technomic 2026 Top 500 Chain Restaurant Report, relatório mais abrangente do setor. Os valores estão em milhões de dólares e se referem a unidades nos Estados Unidos.
Quais são os 10 maior restaurantes dos Estados Unidos
O McDonald’s segue como a maior rede de restaurantes dos Estados Unidos. Com US$ 55 bilhões em vendas somente no mercado americano, a empresa mantém uma vantagem enorme sobre qualquer concorrente. O crescimento de 3% nas vendas e a expansão moderada de lojas (+1,1%) indicam uma operação que cresce com consistência sem precisar abrir centenas de unidades por ano. Eficiência e escala caminham juntas.
A Starbucks é a rede com mais lojas entre as dez maiores — mais até do que o McDonald’s. Com 16.864 unidades nos EUA, a companhia cresceu 2,2% nas vendas, porém, vem acompanhado de uma leve retração no número de lojas (-0,5%).
O caso mais impressionante do ranking. Com apenas 3.287 lojas (menos de um quarto das unidades do McDonald’s), o Chick-fil-A fatura quase metade do que a líder absoluta.
O crescimento simultâneo de vendas (+5,2%) e lojas (+5,7%) em 2025 mostra uma marca em expansão acelerada, com demanda acima da oferta. Fechado aos domingos por princípios religiosos, o Chick-fil-A desafia todas as convenções do setor e continua crescendo.
O maior crescimento de vendas entre as dez maiores redes americanas em 2025. O Taco Bell registrou alta de 6,5% no faturamento, combinado com expansão de 2,4% no número de lojas. A rede, especializada em comida tex-mex acessível, soube capitalizar a busca do consumidor por valor percebido.
Com mais de 10 mil lojas nos EUA e crescimento de 5,1% nas vendas, o Dunkin’ reafirma sua posição como a principal alternativa à Starbucks no mercado de café e bebidas. A marca, que passou por um rebranding nos últimos anos (de Dunkin’ Donuts para Dunkin’), tem apostado em bebidas frias e customizáveis para atrair o público mais jovem.
O Wendy’s é um dos alertas do ranking. Apesar de um leve crescimento no número de lojas (+0,6%), a rede registrou queda de 5,2% nas vendas em 2025 — um recuo expressivo para uma marca do seu tamanho. Em um mercado onde o consumidor está mais seletivo, não basta estar presente, é preciso ter motivo de preferência.
O Burger King cresce marginalmente em vendas (+0,9%), mas fecha lojas (-0,8%). O movimento reflete uma estratégia de consolidação: a rede passa por um processo de renovação de unidades e reposicionamento de marca nos EUA. Ainda é uma das maiores redes do mundo, mas no mercado americano enfrenta pressão crescente de concorrentes mais dinâmicos.
A Domino’s é um caso à parte no ranking: é a única rede focada em delivery e retirada, sem salão de atendimento. O crescimento de 4,8% nas vendas e 2,5% em unidades mostra que o modelo continua robusto e cada vez mais relevante em um cenário onde o consumo fora do estabelecimento cresce.
O Subway é a rede com mais lojas entre todas as dez, mas registra a maior queda de vendas do grupo (-5,7%) e fecha lojas em ritmo acelerado (-3,7%). Ter mais pontos de venda do que qualquer concorrente não impediu uma perda de relevância significativa. O caso Subway é o exemplo mais claro de que escala, por si só, não protege margem nem resultado.
O Popeyes fecha o ranking com um desempenho misto: abre lojas (+1,5%), mas vende levemente menos (-0,5%). A rede, especializada em frango estilo Louisiana, vive da força de um produto popular. O desafio agora é converter audiência em crescimento consistente de vendas por unidade.
* A repórter viajou a convite da Galunion