Quais são os 10 maiores restaurantes dos Estados Unidos? Veja quanto eles faturam

Chicago, EUA*— O mercado de food service dos Estados Unidos é um dos maiores do mundo. O setor deve movimentar US$ 1,5 trilhão em 2026, com mais de 16 milhões de trabalhadores e um dado que impressiona: 53% de tudo que o americano gasta com alimentação já é consumido fora de casa.

Dentro desse universo, o segmento de serviço rápido (quick service) é o mais relevante em volume. As dez maiores redes respondem sozinhas por 66% de todas as vendas do segmento.

Os dados abaixo são do Technomic 2026 Top 500 Chain Restaurant Report, relatório mais abrangente do setor. Os valores estão em milhões de dólares e se referem a unidades nos Estados Unidos.

Quais são os 10 maior restaurantes dos Estados Unidos

1. McDonald’s

Faturamento: US$ 55.061 milhões

Crescimento de vendas:+3,0%

Número de lojas: 13.706

Crescimento de unidades: +1,1%

O McDonald’s segue como a maior rede de restaurantes dos Estados Unidos. Com US$ 55 bilhões em vendas somente no mercado americano, a empresa mantém uma vantagem enorme sobre qualquer concorrente. O crescimento de 3% nas vendas e a expansão moderada de lojas (+1,1%) indicam uma operação que cresce com consistência sem precisar abrir centenas de unidades por ano. Eficiência e escala caminham juntas.

2. Starbucks

Faturamento: US$ 32.140 milhões

Crescimento de vendas:+2,2%

Número de lojas: 16.864

Crescimento de unidades:-0,5%

A Starbucks é a rede com mais lojas entre as dez maiores — mais até do que o McDonald’s. Com 16.864 unidades nos EUA, a companhia cresceu 2,2% nas vendas, porém, vem acompanhado de uma leve retração no número de lojas (-0,5%).

3. Chick-fil-A

Faturamento: US$ 23.918 milhões

Crescimento de vendas: +5,2%

Número de lojas: 3.287

Crescimento de unidades:+5,7%

O caso mais impressionante do ranking. Com apenas 3.287 lojas (menos de um quarto das unidades do McDonald’s), o Chick-fil-A fatura quase metade do que a líder absoluta.



O crescimento simultâneo de vendas (+5,2%) e lojas (+5,7%) em 2025 mostra uma marca em expansão acelerada, com demanda acima da oferta. Fechado aos domingos por princípios religiosos, o Chick-fil-A desafia todas as convenções do setor e continua crescendo.

4. Taco Bell

Faturamento: US$ 17.247 milhões

Crescimento de vendas:+6,5%

Número de lojas: 7.784

Crescimento de unidades:+2,4%

O maior crescimento de vendas entre as dez maiores redes americanas em 2025. O Taco Bell registrou alta de 6,5% no faturamento, combinado com expansão de 2,4% no número de lojas. A rede, especializada em comida tex-mex acessível, soube capitalizar a busca do consumidor por valor percebido.

5. Dunkin’

Faturamento: US$ 13.106 milhões

Crescimento de vendas:+5,1%

Número de lojas: 10.002

Crescimento de unidades: +2,4%

Com mais de 10 mil lojas nos EUA e crescimento de 5,1% nas vendas, o Dunkin’ reafirma sua posição como a principal alternativa à Starbucks no mercado de café e bebidas. A marca, que passou por um rebranding nos últimos anos (de Dunkin’ Donuts para Dunkin’), tem apostado em bebidas frias e customizáveis para atrair o público mais jovem.

6. Wendy’s

Faturamento: US$ 11.897 milhões

Crescimento de vendas: -5,2%

Número de lojas: 5.96

Crescimento de unidades: +0,6%

O Wendy’s é um dos alertas do ranking. Apesar de um leve crescimento no número de lojas (+0,6%), a rede registrou queda de 5,2% nas vendas em 2025 — um recuo expressivo para uma marca do seu tamanho. Em um mercado onde o consumidor está mais seletivo, não basta estar presente, é preciso ter motivo de preferência.

7. Burger King

Faturamento: US$ 11.074 milhões

Crescimento de vendas: +0,9%

Número de lojas: 6.649

Crescimento de unidades: -0,8%

O Burger King cresce marginalmente em vendas (+0,9%), mas fecha lojas (-0,8%). O movimento reflete uma estratégia de consolidação: a rede passa por um processo de renovação de unidades e reposicionamento de marca nos EUA. Ainda é uma das maiores redes do mundo, mas no mercado americano enfrenta pressão crescente de concorrentes mais dinâmicos.

8. Domino’s

Faturamento: US$ 9.952 milhões

Crescimento de vendas: +4,8%

Número de lojas: 7.186

Crescimento de unidades: +2,5%

A Domino’s é um caso à parte no ranking: é a única rede focada em delivery e retirada, sem salão de atendimento. O crescimento de 4,8% nas vendas e 2,5% em unidades mostra que o modelo continua robusto e cada vez mais relevante em um cenário onde o consumo fora do estabelecimento cresce.

9. Subway

Faturamento: US$ 8.970 milhões

Crescimento de vendas: -5,7%

Número de lojas: 18.773

Crescimento de unidades: - 3,7%

O Subway é a rede com mais lojas entre todas as dez, mas registra a maior queda de vendas do grupo (-5,7%) e fecha lojas em ritmo acelerado (-3,7%). Ter mais pontos de venda do que qualquer concorrente não impediu uma perda de relevância significativa. O caso Subway é o exemplo mais claro de que escala, por si só, não protege margem nem resultado.

10. Popeyes

Faturamento: US$ 5.698 milhões

Crescimento de vendas: -0,5%

Número de lojas: 3.196

Crescimento de unidades: +1,5%

O Popeyes fecha o ranking com um desempenho misto: abre lojas (+1,5%), mas vende levemente menos (-0,5%). A rede, especializada em frango estilo Louisiana, vive da força de um produto popular. O desafio agora é converter audiência em crescimento consistente de vendas por unidade.

* A repórter viajou a convite da Galunion