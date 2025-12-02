Invest

Dono da Dell doa US$ 6,3 bi para abrir contas a 25 milhões de crianças

Michael Dell afirmou que já conversou com outros filantropos de peso e está otimista quanto à possibilidade de novas doações

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 17h18.

O bilionário Michael Dell e sua esposa, Susan Dell, anunciaram nesta terça-feira, 2, uma doação de US$ 6,25 bilhões para financiar contas de investimento destinadas a cerca de 25 milhões de crianças nos Estados Unidos. Segundo a Invest America, organização sem fins lucrativos parceira do casal, trata-se da maior doação da história para o público infantil no país.

O programa funciona em paralelo a uma iniciativa federal que permite que pais abram contas de investimento com vantagens tributárias para menores de 18 anos, segundo reportagem da CNBC.

Crianças nascidas entre 2025 e 2028 receberão um aporte inicial de US$ 1.000 do governo em contas conhecidas como Trump Accounts, que só podem ser usadas para investir em fundos diversificados de baixo custo atrelados a índices de ações dos EUA.

Além do programa federal, os Dell vão acrescentar US$ 250 para crianças de até 10 anos nascidas antes de 1º de janeiro de 2025 e residentes em regiões com renda mediana inferior a US$ 150 mil. A proposta é alcançar famílias que não estão incluídas no plano governamental. “Queremos ajudar as crianças que ficaram de fora”, afirmou Michael Dell à CNBC.

Inspiração da ideia

Dell disse que se inspirou na ideia após uma conversa com Brad Gerstner, fundador da Invest America e CEO da Altimeter Capital, em 2021. A entidade fez lobby para incluir o programa no pacote legislativo conhecido como One Big Beautiful Bill, que visa cortes de impostos e aumento de gastos no país.

Gerstner explicou que a doação funciona como incentivo para que as famílias façam suas próprias contribuições e participem do crescimento do mercado acionário desde cedo. Segundo ele, o objetivo é criar um mecanismo simples para que grandes empresas e filantropos apoiem programas de investimento em larga escala. A Dell Technologies prometeu igualar o aporte federal de US$ 1.000 para filhos de funcionários recém-nascidos.

As Trump Accounts só podem ser movimentadas quando o beneficiário completar 18 anos. A partir daí, o valor é transferido para uma conta IRA (Individual Retirement Account, equivalente a uma conta de aposentadoria individual nos EUA), sujeita a tributação no momento do saque.

Michael Dell afirmou que já conversou com outros filantropos de peso e está otimista quanto à possibilidade de novas doações. “Esperamos que cada criança veja um futuro que valha a pena investir”, disse. “O efeito de longo prazo, em 10, 20 ou 30 anos, em milhões de crianças, é o que nos entusiasma.”

