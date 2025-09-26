Inteligência Artificial

CoreWeave amplia contratos com OpenAI para até US$ 22,4 bilhões

Acordo vai financiar os modelos de IA de próxima geração e fortalece posição da empresa entre as neoclouds

Negócio reforça alta demanda por infraestrutura de IA e diversifica dependência da Microsoft (Getty Images).

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 10h22.

A CoreWeave Inc. expandiu seus acordos para fornecer capacidade de data center à OpenAI em até US$ 6,5 bilhões, elevando o total para US$ 22,4 bilhões. O contrato evidencia a enorme demanda por poder computacional para inteligência artificial.

Segundo comunicado da CoreWeave, o acordo financiará o treinamento dos “modelos de próxima geração mais avançados” da OpenAI. A empresa havia anunciado inicialmente em março um contrato de até US$ 11,9 bilhões e, em maio, outro de até US$ 4 bilhões.

A CoreWeave integra um grupo emergente de “neoclouds”, empresas que alugam acesso a chips avançados de IA. Concorrentes incluem Nebius e Nscale, esta última que levantou US$ 1,1 bilhão em financiamento após parceria com Nvidia e OpenAI no Reino Unido. O crescimento das neoclouds e o fluxo de investimentos reforçam que a demanda por infraestrutura de IA segue alta entre gigantes de tecnologia que disputam construir e operar sistemas de IA de ponta.

As ações da CoreWeave caíram 5,1%, para US$ 126,65, acompanhando o recuo do mercado em Nova York. Desde sua oferta pública inicial em março, o valor de mercado da empresa mais que triplicou.

O novo contrato com a OpenAI também diversifica os negócios da CoreWeave, que historicamente dependia da Microsoft Corp., responsável por 71% da receita no trimestre encerrado em junho.

