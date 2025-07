Roblox: jovens criadores se tornam milionários com venda de jogos para grandes empresas

O universo dos jogos online tem vivido uma verdadeira revolução, especialmente com o crescimento do Roblox. A plataforma, que começou como um espaço para criadores desenvolverem jogos simples, se tornou uma verdadeira mina de ouro para jovens desenvolvedores. E alguns até atingiram o status de milionários em questão de meses.

Um exemplo disso é o caso de um desenvolvedor de apenas 19 anos, que, em apenas três meses, criou Blue Lock: Rivals, um jogo de futebol com uma vibe de anime, que rapidamente se tornou um sucesso. Após seu lançamento, o jogo atraiu mais de 1 milhão de jogadores simultâneos e gerou cerca de US$ 5 milhões mensais para a Roblox, segundo a Bloomberg.

O sucesso de Blue Lock: Rivals reflete uma tendência crescente no Roblox, onde adolescentes e jovens adultos têm alcançado feitos extraordinários. Outro milionário que surgiu na plataforma foi Hazem, criador de Pls Donate, que fez sua fortuna com centenas de milhões de Robux, a moeda virtual da plataforma, antes mesmo de contar aos seus pais sobre o sucesso.

Jovens como eles não apenas criam jogos, mas também acabam se tornando figuras influentes no universo do Roblox.

A plataforma tem incentivado essa criação e monetização ao permitir que os desenvolvedores convertam seus Robux em dinheiro real através do Developer Exchange. Isso fez com que o Roblox se tornasse um verdadeiro motor de inovação, atraindo milhares de novos criadores, ansiosos para transformar sua criatividade em ganhos financeiros. Em 2023, por exemplo, os dez principais desenvolvedores da plataforma receberam US$ 36 milhões cada, refletindo o potencial financeiro de criar jogos de sucesso no Roblox .

A transformação da política da plataforma

Recentemente, o Roblox fez uma mudança importante em suas políticas: agora é permitido vender a propriedade de jogos para outras empresas. Antes, essa prática era proibida pelas diretrizes da plataforma, mas a crescente demanda e o interesse financeiro fizeram com que essa política fosse ajustada. A aquisição de Blue Lock: Rivals pela empresa Do Big é um exemplo claro dessa mudança. A venda do jogo gerou uma quantia considerável para o jovem criador, provando que o mercado de jogos no Roblox não é apenas uma diversão para os jovens, mas uma oportunidade legítima de negócio.

Outro exemplo dessa transformação é o caso de Brookhaven RP. Em fevereiro, o jogo, que era o mais popular da plataforma, foi vendido para a Voldex Entertainment por uma quantia sigilosa. De acordo com Alex Singer, CEO da Voldex, o valor da transação foi "maior" do que o pagamento feito pela Embracer Group AB por Welcome to Bloxburg, que teria sido de aproximadamente US$ 100 milhões, segundo a Bloomberg.

O novo modelo econômico está mudando como os jogos no Roblox são desenvolvidos, adquiridos e vendidos. Empresas como Do Big e Voldex Entertainment estão comprando jogos populares e fazendo investimentos significativos para expandir suas comunidades. Driving Empire e Ultimate Football, jogos adquiridos pela Voldex, são exemplos de como as grandes aquisições podem impulsionar o crescimento e a popularidade de um título, muitas vezes mantendo os criadores originais envolvidos no processo.

David Taylor, especialista em análise de jogos, disse à Bloomberg que este movimento está sendo impulsionado por mudanças nas políticas do Roblox, que agora facilitam a venda e o repasse de propriedade de jogos. Em junho, sete dos quinze jogos que mais geraram receitas na plataforma haviam sido adquiridos de seus desenvolvedores originais.

As transações entre jovens criadores e empresas têm gerado enormes somas de dinheiro. De acordo com a pesquisa de Naavik, empresas estão pagando valores equivalentes a meses ou até anos de receitas geradas por jogos populares no Roblox. Isso tem incentivado mais desenvolvedores a vender suas criações, em vez de manter o controle sobre elas a longo prazo.