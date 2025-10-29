Inteligência Artificial

Nvidia e Palantir firmam parceria para levar IA a plataformas corporativas

Acordo permitirá usar chips e softwares da Nvidia nas plataformas da Palantir para otimizar decisões em tempo real em setores como logística

Termos financeiros do acordo não foram divulgados (Jonathan Raa/NurPhoto/Getty Images)

Guilherme Bernardi
Guilherme Bernardi

Redator

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 12h27.

Duas das empresas que mais se destacam nos mercados de ações e de inteligência artificial em 2025, Nvidia e Palantir, anunciaram nesta terça-feira, 28, uma parceria estratégica para integrar chips e softwares da fabricante de semicondutores às plataformas de análise de dados da empresa de tecnologia sediada em Denver.

A colaboração, divulgada durante uma conferência em Washington, permitirá que os clientes da Palantir usem os recursos de IA da Nvidia para otimizar operações em tempo real. O objetivo é acelerar a tomada de decisões em setores complexos, como logística e gestão de cadeias de suprimentos.

Com a integração, as empresas afirmam que será possível, por exemplo, redesenhar rotas de transporte quando embarques vindos da Ásia para os EUA forem afetados por tempestades. Nesses casos, agentes de IA poderão comparar rotas alternativas considerando custos, prazos e demanda regional.

Justin Boitano, vice-presidente de IA corporativa da Nvidia, disse em entrevista à Reuters que, “com a velocidade dessas otimizações, é possível reavaliar a cadeia de suprimentos a cada hora e adaptar estratégias rapidamente”. Os termos financeiros do acordo não foram divulgados.

A parceria reforça a estratégia da Nvidia de expandir sua presença além do hardware, consolidando-se como fornecedora de soluções completas em IA corporativa, além de marcar mais um passo da Palantir para se posicionar como referência também em aplicações corporativas de IA

Palantir amplia foco no setor privado

Conhecida por seus contratos com o setor de defesa dos Estados Unidos, a Palantir vem ampliando sua atuação no setor corporativo. Suas plataformas reúnem dados de diferentes sistemas empresariais — como estoques, pessoal e finanças — para criar painéis integrados que permitem decisões baseadas em informações em tempo real.

De acordo com Kevin Kawasaki, diretor global de desenvolvimento de negócios da Palantir, a combinação das tecnologias ajuda a alinhar os sistemas de IA à realidade operacional das empresas. “A inteligência artificial precisa estar ancorada na realidade. Ela não é apenas preditiva, mas extremamente eficaz em reconhecer o presente, o que permite decisões melhores a cada segundo”, afirmou à Reuters.

