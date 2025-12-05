Compra de material escolar vira um 'inferno' na Amazon dos EUA

Distritos escolares nos Estados Unidos estão pagando até 17% a mais por materiais básicos devido à política de preços dinâmicos da Amazon, segundo relatório do Institute for Local Self-Reliance (ILSR).

Segundo o The Verge, diferentemente dos contratos tradicionais com fornecedores locais, em que os preços são previamente negociados, a plataforma Amazon Business não garante preços fixos e provoca variações significativas no custo de produtos essenciais.

O relatório cita casos extremos. Um funcionário da cidade de Boulder, no Colorado, comprou um pacote de 12 canetas Sharpie por US$ 8,99, enquanto, no mesmo dia, um funcionário das Denver Public Schools pagou US$ 28,63 pelo mesmo produto. Marcadores de quadro branco e cola escolar também apresentaram variações similares.

Falta de transparência

Segundo o ILSR, a falta de transparência da Amazon sobre como o algoritmo calcula os preços e os valores variando bastante entre compradores são problemas que precisam ser resolvidos.

Quanto mais vezes um item é solicitado, maiores podem ser as flutuações. Entre os 100 produtos mais comprados, os preços mais altos cobrados pela Amazon foram, em média, 136% maiores que os mais baixos, de acordo com o The Verge.

Além disso, a Amazon Business reduziu a competição no fornecimento de materiais escolares e de escritório, diminuindo o número de fornecedores independentes de 1.300 para 900 na última década. Um levantamento divulgado pelo The Verge comparando preços de itens escolares comuns mostrou que fornecedores independentes superaram a Amazon em 68% dos produtos.

Estudos indicam que a Amazon oferece, em média, 14% de preços mais baixos do que 23 grandes varejistas dos EUA. Esse aparente desconto, no entanto, não reflete necessariamente os preços que poderiam ser negociados com fornecedores locais, como descontos por volume, especialmente quando comparado aos picos de preço gerados pela dinâmica de preços da Amazon.