32 data centers e a OpenAI como cliente: o plano da CoreWeave para chegar em US$ 2,7 bilhões no IPO

A startup CoreWeave, que tem apoio da Nvidia, planeja levantar entre US$ 2,3 bilhões e US$ 2,7 bilhões com sua oferta pública inicial na Nasdaq. A expectativa é de que o valor inicial por ação fique entre US$ 47 e US$ 55.

No total, a empresa irá vender 49 milhões de papéis, sendo que parte deles provêm dos próprios detentores de ações da startup. As vendas serão feitas pelo banco Morgan Stanley.

Após o IPO, os fundadores da empresa manterão ainda o maior poder de voto. O CEO da CoreWeave, Michael Intrator, terá 37% do poder de voto; o CSO (Chief Strategy Officer), Brian Venturo, 23,2%; e o CDO (Chief Development Officer), Brannin McBee, 18,7%. Com isso, os co-fundadores terão influência significativa sobre as decisões submetidas aos acionistas.

Com 32 data centers, a CoreWeave, uma provedora de nuvem com foco em inteligência artificial, teve forte crescimento em 2024. A empresa registrou um salto na receita de 737% entre 2023 e 2024, chegando a US$ 1,9 bilhão.

Segundo a CNBC o impulso da receita da companhia está relacionado ao boom de demanda por GPUs da Nvidia em meio a crescente necessidade de infraestrutura para desenvolvimento de IA. Por outro lado, a CoreWeave teve prejuízo líquido de US$ 0,9 bilhão.

Neste mês, a startup assinou um contrato de cinco anos com a OpenAI no valor de US$ 11,9 bilhões para fornecer computação em nuvem. A dona do ChatGPT receberá um total de US$ 350 milhões das ações da CoreWeave, o que equivale a 6,86 milhões de títulos.