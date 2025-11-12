Coinbase desiste de compra de US$ 2 bilhões de empresa de 'dólar digital'

A corretora de criptomoedas Coinbase desistiu de comprar a empresa de infraestrutura para stablecoins BVNK. De acordo com a Fortune, a exchange encerrou as negociações com a startup, declinando de uma aquisição que poderia ter chegado à casa dos US$ 2 bilhões.

Inicialmente, foi reportado que a Coinbase e a Mastercard estariam realizando negociações separadas em torno de uma possível aquisição da BVNK. A startup é sediada no Reino Unido e oferece serviços focados nas stablecoins, criptomoedas pareadas a outros ativos, como o dólar.

INVISTA E GANHE R$ 50. Abra sua conta na Mynt, a plataforma crypto do BTG Pactual, invista R$ 150 em qualquer criptoativo até 20/12/2025 e ganhe R$ 50 em bitcoin. Confira o regulamento no site

Posteriormente, a Coinbase a BVNK decidiram iniciar conversas exclusivas, tirando a Mastercard da competição pela startup. Entretanto, semanas depois, a Coinbase anunciou que as duas empresas concordaram em encerrar as negociações e descartar a compra.

Em dezembro de 2024, a BVNK realizou a sua última rodada de captação de investimentos, atraindo US$ 50 milhões. À época, a rodada resultou em um valor da empresa na casa dos US$ 750 milhões. A Visa realizou um investimento neste ano, mas sem divulgar valores.

O valor potencial da aquisição da BNVK chamou a atenção do mercado por representar um salto em relação a compras recentes de empresas que atuam no segmento de stablecoins. Em outubro de 2024, a Stripe anunciou a compra da Bridge, com um investimento de US$ 1,1 bilhão.

A aquisição foi uma das maiores já registradas no mercado de criptomoedas, e a compra da BVNK tinha potencial para superar o marco. Entretanto, a desistência das companhias indica que não foi possível chegar a um acordo. Ainda não está claro qual foi o motivo da discordância.

Coinbase e stablecoins

Apesar da desistência da Coinbase, a corretora não deu sinais de que pretende se afastar do mundo das stablecoins. A exchange já possui uma fatia significativa da Circle, empresa responsável pela emissão da USDC. A stablecoin pareada ao dólar é a segunda maior do mundo.

Durante as discussões entre a Coinbase e a BVNK, analistas afirmaram que a aquisição seria importante para que a exchange ganhasse uma "integração vertical" no segmento de stablecoins, indo desde a emissão dessas criptomoedas até a distribuição dos ativos no mercado.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok