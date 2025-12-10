Wall Street não se anima com aquisição da Warner pela Netflix

A briga pela Warner Bros. Discovery (WBD) parece não ter animado os investidores da Netflix (NFLX). Desde a semana passada, já era possível observar uma tendência de queda impulsionada pela possível aquisição da Warner.

Nesta semana, a Paramount Skydance (PSKY) deu um novo golpe no que já parecia resolvido. Na segunda-feira, 8, a empresa apresentou uma oferta hostil de US$ 108,4 bilhões pelo estúdio, numa tentativa de superar a proposta da Netflix. As ações da Warner Bros Discovery chegaram a subir mais de 7% na bolsa americana após o anúncio. Já as ações da Paramount subiam 7,52%.

Isso amargou a queda dos papéis da gigante de streaming. Logo após a proposta, as ações da Netflix recuavam 4,26%. Nesta quarta-feira, 10, às 15h, no horário de Brasília, os papéis ainda operam em baixa, caindo a 2,2%. Mais cedo, o ativo da empresa chegou ao seu valor mais baixo em um mês, cotado a US$ 94,69 às 11h01. As ações da Warner subiam 4,4% e as da Paramount, 2,1%

A proposta de Netflix

A Netflix ofereceu US$ 72 bilhões pelos ativos da Warner Bros. Discovery, uma oferta com um valor de mercado de aproximadamente US$ 82,7 bilhões.

Essa proposta, que em grande parte foi feita em dinheiro, marca um ponto de virada importante no mercado de entretenimento. Se a compra realmente acontecer, a Netflix se posicionará para expandir ainda mais seu império de conteúdo e se tornar uma potência não apenas no streaming, mas também na produção de filmes e programas de TV.

Comunicado aos investidores

O analista Jeff Wlodarczak, da Pivotal Research Group, é há anos um dos maiores apoiadores da Netflix em Wall Street. Em julho de 202, ele afirmou que Netflix "venceu efetivamente a guerra do streaming global".

Nesta quarta-feira, 8, sua opinião sobre a empresa foi menos otimista que de costume.

Em relatório, divulgado pela The Hollywood Reporter, ele rebaixou sua recomendação das ações de “compra” para “manutenção” e reduziu o preço-alvo de US$ 160 para US$ 105. Wlodarczak resumiu sua visão sobre a aquisição no título de seu relatório: “Uma admissão de US$ 83 bilhões sob os ventos contrários ao conteúdo de longa duração.”

“É um negócio caro que, caso seja aprovado pelos reguladores, parece consolidar o domínio global da Netflix no entretenimento premium de longa duração”, escreveu. “Mas ele introduz: 1) risco de aprovação regulatória e um possível prazo de 18 a 24 meses para conclusão, 2) a possibilidade de uma guerra de lances com a Paramount Skydance elevando ainda mais o preço e, mais importante, 3) acreditamos que esse negócio extremamente caro destaca a preocupação da gestão da Netflix de que o entretenimento de curta duração (TikTok, Instagram, X, YouTube Shorts e Snap) está fazendo com o streaming o que o streaming fez com a TV tradicional.”

O analista apontou que, no passado, plataformas de streaming não fizeram grandes aquisições, o que indicava que Netflix sempre confiou na própria capacidade de execução e de crescer organicamente sem necessidade de comprar grandes ativos. Agora, a empresa parece menos segura.