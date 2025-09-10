Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIANEGÓCIOS EM LUTA

Como a CEO da Oracle, Safra Catz, ganha R$ 2 bilhões em 24 horas

O patrimônio líquidode Catz passou de US$ 3 bilhões para US$ 3,4 bilhões nesta quarta-feira, 10. Conheça a trajetória de uma das mulheres mais ricas do mundo

Safra Catz, CEO da Oracle: executiva é uma das mulheres mais ricas do mundo (Justin Sullivan)

Safra Catz, CEO da Oracle: executiva é uma das mulheres mais ricas do mundo (Justin Sullivan)

Isabela Rovaroto
Isabela Rovaroto

Repórter de Negócios

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 19h48.

A CEO da Oracle, Safra Catz, uma das mulheres mais ricas do mundo, viu seu patrimônio líquido aumentar US$ 418 milhões, cerca de R$ 2,2 bilhões, nesta quarta-feira (10), na Bolsa de Nova York. O ganho reflete a alta de 36% das ações da Oracle Corp, marcando o melhor dia da companhia desde 1992. A valorização adicionou US$ 244 bilhões (R$ 1,3 trilhão) ao valor de mercado da empresa, que agora está em US$ 922 bilhões, aproximando-se da marca de US$ 1 trilhão.

O principal motor do salto foi a divisão de nuvem e inteligência artificial da Oracle. No balanço mais recente, a empresa revelou um backlog (carteira de contratos assinados) de US$ 455 bilhões, um aumento de 350% em relação ao ano anterior. A expectativa da CEO Safra Catz é que esse número ultrapasse US$ 500 bilhões em breve.

Com a valorização, o patrimônio líquido estimado de Catz passou de US$ 3 bilhões para US$ 3,4 bilhões, segundo a Forbes. O desempenho da Oracle também beneficiou Larry Ellison, cofundador da empresa, cujo patrimônio subiu para US$ 386,3 bilhões, tornando-o temporariamente o homem mais rico do mundo, antes de retornar à segunda posição atrás de Elon Musk.

Por que a Oracle disparou

O salto das ações está ligado à posição estratégica da Oracle como fornecedora de infraestrutura para inteligência artificial. Durante a teleconferência de resultados, Catz destacou que a empresa assinou contratos de nuvem com grandes nomes da IA, incluindo OpenAI, xAI, Meta, Nvidia e AMD. “Tivemos um início de ano incrível, porque a Oracle se tornou o principal fornecedor de cargas de trabalho de IA”, afirmou.

A Oracle se diferencia por ser um player neutro, oferecendo infraestrutura de alta performance sem desenvolver modelos próprios de IA. Essa postura atrai empresas de diferentes perfis, inclusive concorrentes, que utilizam os data centers da Oracle para rodar seus projetos de inteligência artificial.

Quem é a CEO da Oracle

Nascida em Israel, Catz se mudou para Brookline, Massachusetts, aos seis anos. Formou-se em Economia e Direito pela Wharton School da Universidade da Pensilvânia em 1983 e trabalhou mais de uma década em Wall Street antes de ingressar na Oracle como vice-presidente sênior em 1999.

Rápida na ascensão, tornou-se membro do conselho em 2000, presidente em 2004 e co-CEO em 2014, quando Larry Ellison deixou o cargo. Desde a morte do co-líder Mark Hurd, em 2019, é a única CEO da Oracle.

Sob sua liderança, as ações da empresa subiram mais de 800%, e ela conduziu aquisições estratégicas de rivais como PeopleSoft (US$ 10,3 bilhões) e Sun Microsystems (US$ 7,4 bilhões), superando desafios regulatórios e antitruste.

Catz está entre as mulheres mais ricas do mundo, ocupando em 2025 a 40ª posição, e já foi considerada uma das CEOs mais bem pagas dos EUA, com remuneração de US$ 138 milhões em 2022, majoritariamente em opções de ações.

  • caixa de auto atendmento do mercado Atacadão Pacaembu, consumo, consumidotres, mercado, compras, mercadoria, alimentos, inflação, produtos Foto: Leandro Fonseca Data: 10/09/2024

    1/11 caixa de auto atendmento do mercado Atacadão Pacaembu, consumo, consumidotres, mercado, compras, mercadoria, alimentos, inflação, produtos Foto: Leandro Fonseca Data: 10/09/2024 (Atacadão puxa o resultado do Grupo Carrefour)

  • Assaí: despesas ficaram estáveis, representando 11,2% da receita, o que ajudou a melhorar rentabilidade

    2/11 Assaí: despesas ficaram estáveis, representando 11,2% da receita, o que ajudou a melhorar rentabilidade (Assaí: atacarejo aparece na segunda posição)

  • Magazine Luiza: foco na geração de caixa deve resultar em melhores retornos no futuro

    3/11 Magazine Luiza: foco na geração de caixa deve resultar em melhores retornos no futuro (Magazine Luiza: empresa aparece como a terceira maior varejista do país)

  • Loja da RaiaDrogasil

    4/11 Loja da RaiaDrogasil (RaiaDrogasil: rede de farmácias é a quarta maior varejista do país)

  • Loja do Boticário em São Paulo: a rede tem uma unidade a cada 3 quilômetros Brasil adentro

    5/11 Loja do Boticário em São Paulo: a rede tem uma unidade a cada 3 quilômetros Brasil adentro (Grupo Boticário aparece em 5º lugar)

  • Casas Bahia: margens mostram melhora sequencial

    6/11 Casas Bahia: margens mostram melhora sequencial (Casas Bahia)

  • Grupo Mateus: crescimento em mesmas lojas foi de 8,8% no 4º trimestre Foto: Leandro Fonseca

    7/11 Grupo Mateus: crescimento em mesmas lojas foi de 8,8% no 4º trimestre Foto: Leandro Fonseca (Grupo Mateus: rede de supermercado aparece na 7ª posição)

  • Amazon: em comunicado, diretor da empresa afirma que a americana quer continuar a expandir a rede

    8/11 Amazon: em comunicado, diretor da empresa afirma que a americana quer continuar a expandir a rede "no Nordeste e no Brasil" (Amazon: empresa americana aparece em oitavo lugar)

  • Americanas: a crise da empresa acelerou a redução dos retornos nos investimentos em 2023

    9/11 Americanas: a crise da empresa acelerou a redução dos retornos nos investimentos em 2023 (Americanas: companhia aparece em 9º lugar)

  • 10/11 (size_960_16_9_supermercados_bh.jpg)

  • Pedro Oliveira, fundador do BH: sem dívidas e com 200 milhões em caixa

    11/11 Pedro Oliveira, fundador do BH: sem dívidas e com 200 milhões em caixa (Pedro Oliveira, fundador do BH: rede de supermercado aparece na 10ª colocação)

Acompanhe tudo sobre:BilionáriosOracle

Mais de Negócios

Por que Larry Ellison, fundador da Oracle, ganhou R$ 557 bilhões em um dia

Apple brilha com o iPhone 17, mas já precisou de ajuda da Microsoft; conheça a história

Gigante chinesa de eletrônicos quer faturar R$ 3 bilhões no Brasil. 'Queremos ser líder de mercado'

Ela começou com US$ 100 e hoje tem empresa que fatura 6 dígitos por mês

Mais na Exame

Economia

Câmara acelera PL que exclui do arcabouço gastos com saúde, educação e empréstimos internacionais

Mercado Imobiliário

Como usar a escritura digital para agilizar a compra de um imóvel

Brasil

Votação de PL que autoriza venda de medicamentos sem prescrição em supermarcados é adiada

Minhas Finanças

Procon-SP cobra explicações da Ticketmaster sobre taxas na venda de ingressos para The Weeknd