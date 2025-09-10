Como a CEO da Oracle, Safra Catz, ganha R$ 2 bilhões em 24 horas

A CEO da Oracle, Safra Catz, uma das mulheres mais ricas do mundo, viu seu patrimônio líquido aumentar US$ 418 milhões, cerca de R$ 2,2 bilhões, nesta quarta-feira (10), na Bolsa de Nova York. O ganho reflete a alta de 36% das ações da Oracle Corp, marcando o melhor dia da companhia desde 1992. A valorização adicionou US$ 244 bilhões (R$ 1,3 trilhão) ao valor de mercado da empresa, que agora está em US$ 922 bilhões, aproximando-se da marca de US$ 1 trilhão.

O principal motor do salto foi a divisão de nuvem e inteligência artificial da Oracle. No balanço mais recente, a empresa revelou um backlog (carteira de contratos assinados) de US$ 455 bilhões, um aumento de 350% em relação ao ano anterior. A expectativa da CEO Safra Catz é que esse número ultrapasse US$ 500 bilhões em breve.

Com a valorização, o patrimônio líquido estimado de Catz passou de US$ 3 bilhões para US$ 3,4 bilhões, segundo a Forbes. O desempenho da Oracle também beneficiou Larry Ellison, cofundador da empresa, cujo patrimônio subiu para US$ 386,3 bilhões, tornando-o temporariamente o homem mais rico do mundo, antes de retornar à segunda posição atrás de Elon Musk.

Por que a Oracle disparou

O salto das ações está ligado à posição estratégica da Oracle como fornecedora de infraestrutura para inteligência artificial. Durante a teleconferência de resultados, Catz destacou que a empresa assinou contratos de nuvem com grandes nomes da IA, incluindo OpenAI, xAI, Meta, Nvidia e AMD. “Tivemos um início de ano incrível, porque a Oracle se tornou o principal fornecedor de cargas de trabalho de IA”, afirmou.

A Oracle se diferencia por ser um player neutro, oferecendo infraestrutura de alta performance sem desenvolver modelos próprios de IA. Essa postura atrai empresas de diferentes perfis, inclusive concorrentes, que utilizam os data centers da Oracle para rodar seus projetos de inteligência artificial.

Quem é a CEO da Oracle

Nascida em Israel, Catz se mudou para Brookline, Massachusetts, aos seis anos. Formou-se em Economia e Direito pela Wharton School da Universidade da Pensilvânia em 1983 e trabalhou mais de uma década em Wall Street antes de ingressar na Oracle como vice-presidente sênior em 1999.

Rápida na ascensão, tornou-se membro do conselho em 2000, presidente em 2004 e co-CEO em 2014, quando Larry Ellison deixou o cargo. Desde a morte do co-líder Mark Hurd, em 2019, é a única CEO da Oracle.

Sob sua liderança, as ações da empresa subiram mais de 800%, e ela conduziu aquisições estratégicas de rivais como PeopleSoft (US$ 10,3 bilhões) e Sun Microsystems (US$ 7,4 bilhões), superando desafios regulatórios e antitruste.

Catz está entre as mulheres mais ricas do mundo, ocupando em 2025 a 40ª posição, e já foi considerada uma das CEOs mais bem pagas dos EUA, com remuneração de US$ 138 milhões em 2022, majoritariamente em opções de ações.