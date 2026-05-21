MMA Smarties Brasil 2026 abre inscrições com três novas categorias

As inscrições para o MMA Smarties Brasil 2026 estão abertas até 14 de agosto. A premiação, realizada pela MMA, reconhece marcas, agências, mídias e plataformas que usam inovação e criatividade para gerar resultados de negócio.

Esta edição terá 25 categorias, com três novidades: Excelência em Parcerias, PR e Branded Content; Excelência em Marketing D2C e E-commerce; e uma terceira ainda a ser confirmada no Manual de Inscrição, disponível para download no site da premiação. Podem concorrer campanhas veiculadas no Brasil entre janeiro de 2025 e julho de 2026.

Os presidentes dos júris já foram definidos. André Britto, CMO da Bauducco, comanda a disciplina de Criatividade e Inovação. Aquinoel Borges, Head de Growth, Mídia & Marketing Capabilities da Nestlé, responde pela disciplina de Mídia, Tecnologia & Growth. Cecília Bottai Mondino, vice-presidente de Marketing do Grupo Heineken, lidera a de Branding.

O julgamento acontece em duas fases. Na primeira, screeners pré-selecionados pela MMA avaliam os cases e atribuem notas. Os que atingem pontuação mínima avançam para o grande júri, composto por 45 lideranças do mercado, que definem a shortlist online e se reúnem presencialmente no dia 25 de setembro para a definição dos metais e do Grand Prix. Os Industry Awards, incluindo Anunciante do Ano e Agência do Ano, são definidos por pontuação. As campanhas premiadas passam a integrar o WARC Media 100 Ranking.

A cerimônia de premiação acontece no dia 27 de outubro, na Casa Petra, em São Paulo.