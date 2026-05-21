Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

Copa do Mundo 2026: bares e restaurantes que irão transmitir os jogos

Confira casas que oferecem drinques, cerveja gelada, petiscos e, é claro, televisões para garantir que ninguém perca um lance

Fahrenheit: coxinha de costela como sugestão de petisco para acompanhar os jogos da Copa do Mundo (Rodolfo Regini/Divulgação)

Fahrenheit: coxinha de costela como sugestão de petisco para acompanhar os jogos da Copa do Mundo (Rodolfo Regini/Divulgação)

Júlia Storch
Júlia Storch

Repórter de Casual

Publicado em 21 de maio de 2026 às 14h11.

Tudo sobreCopa do Mundo
Saiba mais

Copa do Mundo está chegando e, com ela, uma questão que surge a cada quatro anos: onde assistir aos jogos do campeonato? Confira bares e restaurantes em São Paulo com boa carta de drinques, cerveja gelada, petiscos e, é claro, televisões para garantir que ninguém perca um lance.

Bar Original

Bar Original: Crespinho de Milho (R$ 47), um bolinho frito de creme de milho. (Mario Rodrigues/Divulgação)

Inaugurado há quase três décadas, o Original é um dos bares mais tradicionais da cidade e vai transmitir os jogos do campeonato. Para brindar, vale pedir o chope claro (R$ 13,90) e o black (R$ 16). Na parte das comidinhas, a sugestão é a Besteira à Milanesa (R$ 72), filé mignon à milanesa com queijo derretido. O menu também conta com novidades, como o Crespinho de Milho (R$ 47), um bolinho frito de creme de milho.

Serviço: Rua Graúna, 137 - Moema, São Paulo/SP - Fone: (11) 2299-5336 | Horário de funcionamento: segunda a quarta das 17h à 0h, quinta das 17h à 1h, sexta das 12h às 2h, sábado das 12h às 2h, domingo das 12h às 19h | @baroriginal

Esquina do Souza

Conhecido por suas caipirinhas, comidas de boteco e receitas de família, o bar, com unidades na Vila Leopoldina e Pompeia, conquistou rapidamente o público. Isso se deve a petiscos como as coxinhas de frango com requeijão (R$ 12 a unidade) e os pastéis de bobó de camarão (R$ 13 a unidade). O bar é a pedida perfeita para os fãs de futebol que buscam um lugar com TVs para assistir aos jogos da Copa. Nos dias de jogo, é possível reservar os pacotes especiais do Esquina, com open bar e open food. As reservas podem ser feitas pelo WhatsApp (11) 95952-4251 (Pompéia) e (11) 91830-4967 (Vila Leopoldina).

Serviço: Vila Leopoldina: Rua Carneiro da Silva, 185 - Vila Leopoldina, São Paulo/SP - Fone: (11) 3641-4759 | Horário de funcionamento: terça a sexta das 17h às 23h30, sábado das 12h às 23h30, domingo e feriados das 12h às 18h. Pompéia: Rua Coronel Melo de Oliveira, 1066 - Pompéia, São Paulo/SP - Fone: (11) 2538-1861 | Horário de funcionamento: terça a sexta das 17h às 23h30, sábado das 12h às 23h30, domingo e feriados das 12h às 18h | @esquinadosouza

Pirajá

Pirajá: porção de Pastéix (R$ 50), com seis unidades e nos sabores queijo, carne, camarão ou mista (Divulgação/Divulgação)

O bar com mais de 10 unidades em São Paulo irá transmitir os jogos da Copa. Se bater a fome, o menu traz uma variedade de petiscos, com destaque para a porção de Pastéix (R$ 50), com seis unidades e nos sabores queijo, carne, camarão ou mista. Das bebidas, duas ótimas opções são o Chope Claro (R$ 13,90) e o Chope Black (R$ 16,90).

Serviço: 13 unidades + Av. Brigadeiro Faria Lima, 64 – Pinheiros, São Paulo – Tel: (11) 3815-6881 | Horário de funcionamento: segunda das 12h às 23h, terça e quarta das 12h às 00h, quinta das 12h às 01h, sexta e sábado das 12h às 02h e domingo das 12h às 19h | @barpiraja

Fahrenheit

Com carta de drinques autorais, o restaurante traz um ar de gastronomia mediterrânea para todos os momentos do dia. A casa ainda conta com um telão no qual serão transmitidos alguns jogos da Copa. Para bebericar, o menu traz como opção o Chope Brahma Claro (R$ 13, 300 ml). Dos petiscos, a sugestão é a Coxinha de Costela (R$ 51), feita com massa verde e recheio cremoso de costela, servida com espuma de catupiry defumado.

Serviço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 (Shopping JK – 3º Piso) - Vila Olímpia, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira das 11h30 às 22h. Sábados, domingos e feriados das 12h às 22h | @fahrenheit.jk

Taraz (Rosewood São Paulo)

Copa do Mundo no Taraz: música ao vivo e um menu especial por R$ 380 por pessoa (Ruy Teixeira/Divulgação)

O fogo é o centro da culinária do Taraz, que tem a assinatura do chef Felipe Bronze e da equipe gastronômica do Rosewood São Paulo. Durante a Copa do Mundo, o restaurante se transforma em ponto de encontro para os amantes do futebol, com a transmissão de todos os jogos. Nas partidas do Brasil, a atmosfera ganha ainda mais celebração, com música ao vivo e um menu especial por R$ 380 por pessoa (+10% de taxa de serviço).

Serviço: Rua Itapeva, 435 – Bela Vista, São Paulo/SP – Fone (11) 3797-0500 | Horário de funcionamento: terça a quinta das 12h às 23h, sexta e sábado das 12h às 00h. Aos domingos, das 12h às 17h, acontece o “Domingos no Taraz”, somente com reserva (funcionamento da casa das 19h às 23h) | @taraz.saopaulo

Coda

Coda: seleção de drinques especiais para cada jogo do Brasil (Karim Rojas/Divulgação)

O Coda marca o retorno de Alê D’Agostino à coquetelaria paulistana, simbolizando uma nova fase pessoal e profissional. Localizada na Vila Buarque, durante a Copa do Mundo, a casa transmite todos os jogos do Brasil, com telão e uma seleção de drinques autorais que prometem acompanhar cada lance. Alê D’Agostino preparou uma seleção de drinques especiais para cada jogo do Brasil. “A ideia é transformar o Coda num estádio de Copa do Mundo dos drinques”, brinca. Em cada jogo, o Brasil terá um drinque em sua homenagem e o time adversário também.

Serviço: Rua Barão de Tatuí, 233 – Vila Buarque, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: terça a quinta das 18h à 0h, sexta e sábado das 17h à 1h | @_codabar

Palermo

Entre as ruas Teodoro Sampaio e dos Pinheiros, está o Palermo, o primeiro bar siciliano do Brasil. Nos jogos do Brasil — dias 13, 19 e 24 de junho —, o bar terá telões, cadeiras e o clima de Copa, que só o brasileiro entende. Para bebericar, além do chope gelado, há bons drinques como o Fiore di Palermo (R$ 72), feito com St. Germain, Jerez Fino, hortelã e soda limonada.

As reservas podem ser feitas pelo WhatsApp (11) 94943-4423. O cliente que realizar a reserva garante uma camiseta retrô exclusiva da Squadra Palermo e Coisa Nossa.

Serviço: Rua Sebastião Gil, 14 – Pinheiros, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda das 11h30 às 15h, terça a sexta das 11h30 às 15h e das 18h à 01h. Sábado, das 12h à 01h. Domingo, das 12h às 18h | Aceita VR | @distritopalermobar

Acompanhe tudo sobre:BaresRestaurantesGastronomiaCopa do Mundo

Mais de Casual

Catarina Aviation Show abre com estreia do jato mais rápido do mundo

Plástico nas araras do luxo: a dependência da moda pelo poliéster

Por que brasileiros estão trocando a Disney por Tóquio e Leste Europeu

Bad Bunny e Zara lançam coleção inspirada no artista

Mais na Exame

Brasil

Lula diz que 'ainda vai aparecer muito mais coisa' sobre áudio de Flávio Bolsonaro com Vorcaro

ESG

A aposta da PepsiCo para aumentar a reciclagem — e a qualidade de vida do catador

Negócios

Quais são os 10 maiores restaurantes dos Estados Unidos? Veja quanto eles faturam

Inteligência Artificial

Memed capta R$ 80 milhões para acelerar uso de IA em prescrição digital