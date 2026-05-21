Copa do Mundo 2026: bares e restaurantes que irão transmitir os jogos

A Copa do Mundo está chegando e, com ela, uma questão que surge a cada quatro anos: onde assistir aos jogos do campeonato? Confira bares e restaurantes em São Paulo com boa carta de drinques, cerveja gelada, petiscos e, é claro, televisões para garantir que ninguém perca um lance.

Bar Original

Bar Original: Crespinho de Milho (R$ 47), um bolinho frito de creme de milho. (Mario Rodrigues/Divulgação)

Inaugurado há quase três décadas, o Original é um dos bares mais tradicionais da cidade e vai transmitir os jogos do campeonato. Para brindar, vale pedir o chope claro (R$ 13,90) e o black (R$ 16). Na parte das comidinhas, a sugestão é a Besteira à Milanesa (R$ 72), filé mignon à milanesa com queijo derretido. O menu também conta com novidades, como o Crespinho de Milho (R$ 47), um bolinho frito de creme de milho.

Serviço: Rua Graúna, 137 - Moema, São Paulo/SP - Fone: (11) 2299-5336 | Horário de funcionamento: segunda a quarta das 17h à 0h, quinta das 17h à 1h, sexta das 12h às 2h, sábado das 12h às 2h, domingo das 12h às 19h | @baroriginal

Esquina do Souza

Conhecido por suas caipirinhas, comidas de boteco e receitas de família, o bar, com unidades na Vila Leopoldina e Pompeia, conquistou rapidamente o público. Isso se deve a petiscos como as coxinhas de frango com requeijão (R$ 12 a unidade) e os pastéis de bobó de camarão (R$ 13 a unidade). O bar é a pedida perfeita para os fãs de futebol que buscam um lugar com TVs para assistir aos jogos da Copa. Nos dias de jogo, é possível reservar os pacotes especiais do Esquina, com open bar e open food. As reservas podem ser feitas pelo WhatsApp (11) 95952-4251 (Pompéia) e (11) 91830-4967 (Vila Leopoldina).

Serviço: Vila Leopoldina: Rua Carneiro da Silva, 185 - Vila Leopoldina, São Paulo/SP - Fone: (11) 3641-4759 | Horário de funcionamento: terça a sexta das 17h às 23h30, sábado das 12h às 23h30, domingo e feriados das 12h às 18h. Pompéia: Rua Coronel Melo de Oliveira, 1066 - Pompéia, São Paulo/SP - Fone: (11) 2538-1861 | Horário de funcionamento: terça a sexta das 17h às 23h30, sábado das 12h às 23h30, domingo e feriados das 12h às 18h | @esquinadosouza

Pirajá

Pirajá: porção de Pastéix (R$ 50), com seis unidades e nos sabores queijo, carne, camarão ou mista (Divulgação/Divulgação)

O bar com mais de 10 unidades em São Paulo irá transmitir os jogos da Copa. Se bater a fome, o menu traz uma variedade de petiscos, com destaque para a porção de Pastéix (R$ 50), com seis unidades e nos sabores queijo, carne, camarão ou mista. Das bebidas, duas ótimas opções são o Chope Claro (R$ 13,90) e o Chope Black (R$ 16,90).

Serviço: 13 unidades + Av. Brigadeiro Faria Lima, 64 – Pinheiros, São Paulo – Tel: (11) 3815-6881 | Horário de funcionamento: segunda das 12h às 23h, terça e quarta das 12h às 00h, quinta das 12h às 01h, sexta e sábado das 12h às 02h e domingo das 12h às 19h | @barpiraja

Fahrenheit

Com carta de drinques autorais, o restaurante traz um ar de gastronomia mediterrânea para todos os momentos do dia. A casa ainda conta com um telão no qual serão transmitidos alguns jogos da Copa. Para bebericar, o menu traz como opção o Chope Brahma Claro (R$ 13, 300 ml). Dos petiscos, a sugestão é a Coxinha de Costela (R$ 51), feita com massa verde e recheio cremoso de costela, servida com espuma de catupiry defumado.

Serviço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 (Shopping JK – 3º Piso) - Vila Olímpia, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira das 11h30 às 22h. Sábados, domingos e feriados das 12h às 22h | @fahrenheit.jk

Taraz (Rosewood São Paulo)

Copa do Mundo no Taraz: música ao vivo e um menu especial por R$ 380 por pessoa (Ruy Teixeira/Divulgação)

O fogo é o centro da culinária do Taraz, que tem a assinatura do chef Felipe Bronze e da equipe gastronômica do Rosewood São Paulo. Durante a Copa do Mundo, o restaurante se transforma em ponto de encontro para os amantes do futebol, com a transmissão de todos os jogos. Nas partidas do Brasil, a atmosfera ganha ainda mais celebração, com música ao vivo e um menu especial por R$ 380 por pessoa (+10% de taxa de serviço).

Serviço: Rua Itapeva, 435 – Bela Vista, São Paulo/SP – Fone (11) 3797-0500 | Horário de funcionamento: terça a quinta das 12h às 23h, sexta e sábado das 12h às 00h. Aos domingos, das 12h às 17h, acontece o “Domingos no Taraz”, somente com reserva (funcionamento da casa das 19h às 23h) | @taraz.saopaulo

Coda

Coda: seleção de drinques especiais para cada jogo do Brasil (Karim Rojas/Divulgação)

O Coda marca o retorno de Alê D’Agostino à coquetelaria paulistana, simbolizando uma nova fase pessoal e profissional. Localizada na Vila Buarque, durante a Copa do Mundo, a casa transmite todos os jogos do Brasil, com telão e uma seleção de drinques autorais que prometem acompanhar cada lance. Alê D’Agostino preparou uma seleção de drinques especiais para cada jogo do Brasil. “A ideia é transformar o Coda num estádio de Copa do Mundo dos drinques”, brinca. Em cada jogo, o Brasil terá um drinque em sua homenagem e o time adversário também.

Serviço: Rua Barão de Tatuí, 233 – Vila Buarque, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: terça a quinta das 18h à 0h, sexta e sábado das 17h à 1h | @_codabar

Palermo

Entre as ruas Teodoro Sampaio e dos Pinheiros, está o Palermo, o primeiro bar siciliano do Brasil. Nos jogos do Brasil — dias 13, 19 e 24 de junho —, o bar terá telões, cadeiras e o clima de Copa, que só o brasileiro entende. Para bebericar, além do chope gelado, há bons drinques como o Fiore di Palermo (R$ 72), feito com St. Germain, Jerez Fino, hortelã e soda limonada.

As reservas podem ser feitas pelo WhatsApp (11) 94943-4423. O cliente que realizar a reserva garante uma camiseta retrô exclusiva da Squadra Palermo e Coisa Nossa.

Serviço: Rua Sebastião Gil, 14 – Pinheiros, São Paulo/SP | Horário de funcionamento: segunda das 11h30 às 15h, terça a sexta das 11h30 às 15h e das 18h à 01h. Sábado, das 12h à 01h. Domingo, das 12h às 18h | Aceita VR | @distritopalermobar