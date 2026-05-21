Como plataforma regional se transformou em gigante digital na venda de carros

A digitalização da compra e venda de veículos transformou uma plataforma nascida em Curitiba em um dos principais marketplaces automotivos do Sul do país. Criado em 2003, o SóCarrão já teve 8 milhões de carros passando pela plataforma ao longo de sua história, ultrapassou a marca de 1 milhão de acessos mensais, reúne cerca de 60 mil veículos anunciados por mês e conta com mais de 1.500 lojas cadastradas.

O portal surgiu em um período em que os classificados impressos ainda dominavam o mercado automotivo e a internet começava a ganhar espaço como canal de negócios. Mais de duas décadas depois, consolidou presença em quatro estados: Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Hoje, o SóCarrão registra cerca de 12 milhões de acessos por ano e tem no celular seu principal canal de entrada. Quase 75% dos acessos são feitos por dispositivos móveis, reflexo da mudança na forma como os consumidores pesquisam, comparam e escolhem veículos novos e seminovos.

A força do ambiente digital também mudou os horários de consumo. Segundo a empresa, a maior audiência costuma ocorrer às segundas-feiras, com pico de acessos por volta das 21h, comportamento que reforça a presença da pesquisa por veículos na rotina doméstica do consumidor.

A iniciativa partiu dos empreendedores curitibanos Tairone Passos, da área comercial, e Eduardo Felix, responsável pelo desenvolvimento tecnológico da plataforma. No início da operação, um dos principais desafios foi convencer lojistas de que a internet poderia se tornar uma vitrine eficiente para os estoques de veículos.

“Quando começamos, a internet ainda era uma novidade para muitas revendas. O desafio era mostrar que o ambiente digital poderia ampliar a visibilidade dos veículos e conectar lojistas a compradores de forma muito mais eficiente do que os classificados tradicionais”, afirma Tairone Passos, cofundador do SóCarrão.

Felix complementa que o objetivo era simplificar a jornada de compra e venda de veículos. “Nosso objetivo era ser a solução preferida na compra e venda de veículos, simplificando toda a jornada e levando os clientes para a praticidade do digital”, afirma o cofundador.

Mudança de comportamento

Ao longo das duas últimas décadas, o avanço da conectividade e a mudança no comportamento do consumidor impulsionaram a busca por veículos no ambiente online. O SóCarrão ampliou gradualmente sua atuação regional e passou a conectar revendas, concessionárias, compradores e também proprietários interessados em anunciar diretamente seus veículos.

Entre as funcionalidades disponíveis estão ferramentas voltadas à jornada digital de compra, como busca por valor de parcela, simulação de financiamento com instituições financeiras como Banco do Brasil e Santander, além de filtros que permitem localizar seminovos com garantia de um ano.

Com sede principal em Curitiba há mais de 20 anos, a empresa expandiu sua operação comercial para diferentes mercados do Sul e parte do Sudeste. Além da capital paranaense, o portal concentra atuação presencial em Londrina, Maringá e Ponta Grossa, no Paraná; Florianópolis, Blumenau e Joinville, em Santa Catarina; Porto Alegre, no Rio Grande do Sul; e Campinas, no interior de São Paulo.

O comportamento de busca também revela diferenças regionais entre os consumidores. Entre 1º de janeiro e 17 de março de 2026, o Gol apareceu como um dos modelos mais procurados em praticamente todas as praças monitoradas.

Em Campinas, os modelos mais buscados foram Gol, Corsa e Fox. Em Curitiba, Gol, Onix e Sandero. Em Florianópolis, Gol, Mobi e Onix. Em Joinville, Golf, Fiesta e Peugeot 208.

No Paraná, Londrina teve como modelos mais buscados Gol, Voyage e Toro; Maringá, Astra, Commander e Gol; e Ponta Grossa, Gol, Onix e S10. Em Porto Alegre, os modelos mais pesquisados foram Gol, Onix e Voyage.

Nos últimos anos, a estratégia da empresa tem sido de crescimento gradual, com prioridade para a consolidação da base de anunciantes e o aprimoramento da plataforma. De acordo com a companhia, o portal acumula crescimento de 90% em receita nos últimos quatro anos.

A longevidade das parcerias com lojistas também reflete a presença da plataforma no setor. Para Bruno, gerente da revenda Audicar, de Curitiba, a relação com o portal acompanha a própria evolução do mercado digital automotivo.

“Nossa parceria com o SóCarrão já soma 19 anos de uma trajetória extremamente idônea e de resultados reais. Mesmo atuando em um nicho de veículos premium, sempre encontramos na plataforma a eficiência necessária para atingir nossas expectativas de vendas”, afirma.

Entre os próximos movimentos da empresa estão a ampliação da presença regional e o desenvolvimento de novas funcionalidades voltadas à jornada digital de compra e venda de veículos.

“O mercado automotivo brasileiro tem passado por transformações significativas, impulsionadas tanto pelo avanço da tecnologia quanto pela crescente atenção à jornada do consumidor. Há mais de 20 anos, já direcionamos nossos esforços para esses pilares, o que sustenta nosso crescimento consistente. Seguimos evoluindo para entregar soluções cada vez mais completas e relevantes ao nosso público”, afirma Jefferson Rocha, CEO do SóCarrão.